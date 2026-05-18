80대 운전 승용차에 치여… 마트 앞 60대 얼굴 골절 중상 병원 이송

“가속폐달과 제동장치 착각했다” 진술
강원 춘천에서 80대가 몰던 승용차에 치인 60대가 중상을 입는 사고가 발생했다.
18일 경찰 등에 따르면 이날 오후 2시 22분쯤 춘천시 석사동 한 마트 주차장에서 80대 A씨가 운전하던 승용차가 마트 앞 천막에 서 있던 60대 B씨를 치었다.
이 사고로 B씨가 얼굴에 골절상을 입는 등 크게 다쳐 병원으로 옮겨졌다.
경찰은 A씨가 가속 페달과 제동 장치를 착각했다고 진술한 점 등을 토대로 정확한 사고 경위 등을 조사 중이다.
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병원 이송 자료 이미지. 서울신문DB
강원 춘천에서 80대가 몰던 승용차에 치인 60대가 중상을 입는 사고가 발생했다.
18일 경찰 등에 따르면 이날 오후 2시 22분쯤 춘천시 석사동 한 마트 주차장에서 80대 A씨가 운전하던 승용차가 마트 앞 천막에 서 있던 60대 B씨를 치었다.
이 사고로 B씨가 얼굴에 골절상을 입는 등 크게 다쳐 병원으로 옮겨졌다.
경찰은 A씨가 가속 페달과 제동 장치를 착각했다고 진술한 점 등을 토대로 정확한 사고 경위 등을 조사 중이다.
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