[서울데이터랩]마감 직후 인기 검색 종목 20選

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

닫기 이미지 확대 보기

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

삼성전자(005930)가 2월 2일 장 마감 5분 만에 14.77%의 검색비율을 기록해 많은 투자자들의 관심을 받고 있다. 삼성전자의 현재가는 150,400원으로 전 거래일 대비 6.29% 하락하며 급락했다. 거래량은 39,727,436주를 기록했다.이어 검색비율 2위의 SK하이닉스(000660)는 하락률 8.69%로 하락 마감했다. 검색비율 3위의 현대차(005380)는 4.40% 하락 마감했다. 검색비율 4위 에코프로(086520)는 등락률 0.00%로 보합세를 보였다. 검색비율 5위 삼성SDI(006400)는 8.72% 하락 마감했다.6위 두산에너빌리티(034020)는 등락률 -4.86%로 하락을 기록했다. 7위 한미반도체(042700)는 -11.33%의 등락률로 주가가 급락했다. 8위 뉴로핏(380550)은 29.91%의 상한가로 거래를 마쳤다. 9위 NAVER(035420)는 2.55% 하락 마감했다. 10위 에코프로비엠(247540)은 7.54% 하락했다.이 밖에도 알테오젠(196170) ▼4.60%, 삼표시멘트(038500) ▲30.00%, 덕양에너젠(0001A0) ▲10.47%, 한화오션(042660) ▼3.54%, 현대무벡스(319400) ▲5.70%, 에이비엘바이오(298380) ▲0.30%, 휴림로봇(090710) ▼2.44%, 삼성중공업(010140) ▼6.96%, 레인보우로보틱스(277810) ▼2.20%, 삼성전자우(005935) ▼6.22% 등이 많이 검색되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]