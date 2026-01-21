[서울데이터랩]‘다원시스’ 30.00% 상한가…금일 증시 상승률 1위로 마감

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

닫기 이미지 확대 보기

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

21일 오후 3시 40분 다원시스(068240)가 등락률 +30.00%로 상한가를 기록하며 상승률 1위로 마감했다. 다원시스는 장 중 8,170,354주가 거래되었으며 주가는 공모가 대비 765원 오른 3,315원에 마감했다.한편 다원시스의 PER은 -1.83으로 상대적으로 고평가를 받고 있을 가능성을 시사하며, ROE는 4.81%로 수익성은 다소 낮은 편이다.이어 상승률 2위 해성옵틱스(076610)는 주가가 29.99% 폭등하며 종가 1,517원에 상승 마감했다. 상승률 3위 대동스틸(048470)의 주가는 3,685원으로 29.98% 폭등하며 강세를 보였다. 상승률 4위 해성에어로보틱스(059270)는 29.98% 상승하며 15,610원에 마감했다. 상승률 5위 이미지스(115610)는 29.97%의 상승세를 타고 1,700원에 마감했다.6위 유비쿼스(264450)는 11,930원으로 29.96% 상승 마감했다. 7위 덕산하이메탈(077360)은 종가 7,550원으로 29.95% 상승 마감했다. 8위 티피씨글로벌(130740)은 종가 2,690원으로 29.95% 상승 마감했다. 9위 브이원텍(251630)은 9,810원으로 29.93% 상승 마감했다. 10위 로보로보(215100)는 11,770원으로 29.91% 상승 마감했다.이밖에도 협진(138360) ▲29.89%, 휴림에이텍(078590) ▲29.87%, 휴림로봇(090710) ▲29.13%, 모비스(250060) ▲28.30%, 다원넥스뷰(323350) ▲25.00%, 뉴로메카(348340) ▲23.13%, 인트로메딕(150840) ▲22.86%, 센서뷰(321370) ▲22.37%, 비스토스(419540) ▲21.50%, 로체시스템즈(071280) ▲20.29% 등을 기록하며 금일 증시를 상승으로 마감했다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]