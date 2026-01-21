[서울데이터랩]마감 직후 인기 검색 종목 20選

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

알테오젠(196170)가 1월 21일 장 마감 5분 만에 10.75%의 검색비율을 기록해 많은 투자자들의 관심을 받고 있다. 알테오젠의 현재가는 373,500원으로 전 거래일 대비 22.35% 하락하며 폭락 마감했다. 거래량은 7,181,869주를 기록했다.이어 검색비율 2위의 삼성전자(005930)는 상승률 2.96%로 상승 마감했다. 검색비율 3위의 현대차(005380)는 14.61% 상승 마감했다. 검색비율 4위 휴림로봇(090710)은 상한가로 마감하며 29.13% 상승했다. 검색비율 5위 우리기술(032820)은 7.02% 상승하며 거래를 마쳤다.6위 SK하이닉스(000660)는 등락률 -0.40%로 횡보를 기록했다. 7위 두산에너빌리티(034020)는 -4.20%의 등락률로 주가가 하락했다. 8위 현대무벡스(319400)는 19.00%의 급등세로 거래를 마쳤다. 9위 HL만도(204320)는 12.26% 급등 마감했다. 10위 뉴로메카(348340)는 23.13% 폭등했다.이 밖에도 한국전력(015760) ▲3.82%, 나라스페이스테크놀로지(478340) ▲13.83%, 에이비엘바이오(298380) ▼11.89%, 테크윙(089030) ▼16.26%, 한화오션(042660) ▼3.81%, 삼성SDI(006400) ▼0.61%, NAVER(035420) ▼2.25%, 기아(000270) ▲5.00%, 유진로봇(056080) ▲8.92%, 포스코DX(022100) ▲2.76% 등이 많이 검색되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]