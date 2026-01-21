[서울데이터랩]알테오젠 19.85% 급락 주가 급변동 속 현대무벡스 19.13% 상승세 유지

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

코스닥 주요 종목들의 주가가 대체로 하락세를 보이고 있다.21일 한국거래소에 따르면, 시가총액 1위인 알테오젠(196170)은 현재가 38만 5500원으로 전 거래일 대비 19.85% 하락하며 급락 중이다. 시가총액은 20조 6265억원이며, 외국인비율은 13.89%이다. 거래량은 546만 2775주로 활발하게 거래되고 있다. PER은 164.18배, ROE는 29.52%로 높은 수치를 기록하고 있다. 시가총액 2위인 에코프로비엠(247540)은 15만 8700원으로 전 거래일 대비 0.87% 하락세를 보이고 있다. 시가총액은 15조 5211억원이며, 외국인비율은 12.56%이다. 거래량은 51만 8100주로 적당한 수준이며, PER은 4959.38배, ROE는 -6.26%로 나타난다.시가총액 3위부터 10위까지의 종목들은 에코프로(086520) -3.87%, 레인보우로보틱스(277810) -2.10%, 에이비엘바이오(298380) -10.55%, HLB(028300) -3.26%, 삼천당제약(000250) -2.91%, 코오롱티슈진(950160) -3.64%, 리가켐바이오(141080) -11.70%, 현대무벡스(319400) +19.13% 등의 등락률을 기록하고 있다.한편 시가총액 20위권 종목들은 펩트론(087010) ▼11.38%, 리노공업(058470) ▼0.47%, 파마리서치(214450) 0.00%, 케어젠(214370) ▼4.82%, 클래시스(214150) ▼1.11%, 원익IPS(240810) ▲1.94%, 로보티즈(108490) ▼1.91%, 이오테크닉스(039030) ▼0.17%, 디앤디파마텍(347850) ▼9.48%, 에임드바이오(0009K0) ▼6.64% 등의 성적을 기록하고 있다.시가총액 상위 종목들은 대체로 하락세를 보이나, 현대무벡스는 19.13% 상승하며 유일하게 두드러진 상승세를 기록하고 있다. 전체적으로 코스닥 주요 종목들은 하락세가 주를 이루고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]