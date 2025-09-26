외국인·기관 순매도에…코스피 장중 3400선 붕괴

이미지 확대 사진=연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 사진=연합뉴스

외국인과 기관 동반 순매도에 코스피가 장중 3400선을 내줬다. 지난 12일 이후 10거래일 만이다.26일 한국거래소에 따르면 이날 오전 11시 25분 현재 코스피는 전장 대비 76.51 포인트(-2.20%) 내린 3394.60에 거래되고 있다. 3440.39에 하락 출발한 뒤 하락 폭을 확대하고 있다. 개인이 9655억원어치 순매수했는데 외국인과 기관이 각각 55371억원, 4247억원 팔아치웠다. 지난 25일 이후 3거래일 연속 하락세로, 3400선 밑으로 떨어진 건 지난 12일 이후 처음이다.그간 대형주 랠리가 코스피를 지탱했는데 이날 삼성전자는 3.02%, SK하이닉스는 4.63% 하락하고 있다. 이외 LG에너지솔루션(-2.90%), 삼성바이오로직스(-1.86%), 한화에어로스페이스(-0.67%), 삼성전자우(-2.00%) 등 시가총액 상위 종목이 일제히 내렸다.업종별로는 보험(0.02%), 음식료 담배(0.69%) 등 일부 강보합세를 보이는 것을 제외하고 대부분 내렸다.서상영 미래에셋증권 연구원은 “한국 증시에서 그동안 시장을 견인하던 반도체 업종으로 외국인 매도세가 확대됐다”고 분석했다.