외국인·기관 순매도에…코스피 장중 3400선 붕괴

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

외국인·기관 순매도에…코스피 장중 3400선 붕괴

이승연 기자
이승연 기자
입력 2025-09-26 11:30
수정 2025-09-26 11:30
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
사진=연합뉴스
사진=연합뉴스


외국인과 기관 동반 순매도에 코스피가 장중 3400선을 내줬다. 지난 12일 이후 10거래일 만이다.

26일 한국거래소에 따르면 이날 오전 11시 25분 현재 코스피는 전장 대비 76.51 포인트(-2.20%) 내린 3394.60에 거래되고 있다. 3440.39에 하락 출발한 뒤 하락 폭을 확대하고 있다. 개인이 9655억원어치 순매수했는데 외국인과 기관이 각각 55371억원, 4247억원 팔아치웠다. 지난 25일 이후 3거래일 연속 하락세로, 3400선 밑으로 떨어진 건 지난 12일 이후 처음이다.

그간 대형주 랠리가 코스피를 지탱했는데 이날 삼성전자는 3.02%, SK하이닉스는 4.63% 하락하고 있다. 이외 LG에너지솔루션(-2.90%), 삼성바이오로직스(-1.86%), 한화에어로스페이스(-0.67%), 삼성전자우(-2.00%) 등 시가총액 상위 종목이 일제히 내렸다.

업종별로는 보험(0.02%), 음식료 담배(0.69%) 등 일부 강보합세를 보이는 것을 제외하고 대부분 내렸다.

서상영 미래에셋증권 연구원은 “한국 증시에서 그동안 시장을 견인하던 반도체 업종으로 외국인 매도세가 확대됐다”고 분석했다.
이승연 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
가수 유승준의 한국비자발급 허용에 대한 당신의 생각은?
가수 유승준이 한국 입국비자 발급을 거부한 처분을 취소해 달라며 낸 세 번째 소송에서도 승소했다. 다만 이전처럼 주로스앤젤레스(LA) 총영사관이 법원 판단을 따르지 않고 비자 발급을 거부할 경우 한국 입국은 여전히 어려울 수 있다. 유승준의 한국입국에 대한 당신의 생각은?
1. 허용해선 안된다
2. 이젠 허용해도 된다
3. 관심없다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로