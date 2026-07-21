대신증권, 환매 다음날 출금되는 대신 단기채 펀드

세줄 요약 대신증권이 ‘대신 내일출금 단기채 펀드’를 판매한다. 환매 신청 다음 영업일에 자금을 받을 수 있어 유동성이 높고, MMF나 초단기채보다 높은 수익을 목표로 한다. A2- 이상 전단채와 CD, CP, 채권에 분산 투자하고, 사다리·바벨·불릿 전략을 탄력적으로 활용한다. 코스피 강세 속 대기자금 확대, 단기자금 운용 수요 증가

대신증권, 다음 영업일 출금 가능한 단기채 펀드 판매

우량 단기채 분산투자와 수익성·유동성 동시 추구

이미지 확대 ‘대신 내일출금 단기채 펀드’는 환매를 신청하면 다음 영업일에 자금을 받을 수 있도록 설계됐다.

대신증권 제공 닫기 이미지 확대 보기 ‘대신 내일출금 단기채 펀드’는 환매를 신청하면 다음 영업일에 자금을 받을 수 있도록 설계됐다.

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2026-07-21 C6면

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코스피가 사상 처음으로 9000선을 돌파하는 등 흥행을 이어가는 가운데 증시 대기자금도 빠르게 늘어나고 있다.증권업계에서는 글로벌 금리와 지정학적 변수에도 불구하고 연내 코스피 1만선 가능성을 점치는 전망이 나오고 있다. 이에 따라 주식 매매 대기 자금이나 환매 자금을 유동성 확보와 수익성을 동시에 고려해 운용하려는 수요가 확대되고 있다.대신증권은 이런 시장 흐름에 맞춰 ‘대신 내일출금 단기채 펀드’를 판매 중이라고 20일 밝혔다. 대신자산운용이 지난해 5월 선보인 이 상품은 환매를 신청하면 다음 영업일(D+1)에 자금을 받을 수 있도록 설계해 높은 유동성을 확보한 것이 특징이다. 여기에 기존 머니마켓펀드(MMF)나 초단기채 펀드보다 상대적으로 높은 수익률을 추구하도록 운용된다.펀드는 평균 듀레이션(평균 자금 회수 기간)을 4~6개월 수준으로 유지하며 잔존 만기 1년 이내의 우량 자산에 투자한다. A2- 등급 이상의 전자단기사채와 양도성예금증서(CD), 기업어음(CP), A- 등급 이상의 채권을 중심으로 편입하고, 일부 환매조건부채권(REPO)을 활용해 단기 유동성 대응력도 확보했다.운용 전략도 차별화했다. 신용등급과 산업, 만기 등을 고려한 분산투자를 기본으로 하면서 크레딧 애널리스트의 기업 분석을 통해 동일 신용등급 내에서도 상대적으로 저평가된 종목을 선별한다. 시장 상황에 따라 종목을 교체하며 초과 수익을 노리는 방식이다.금리 환경 변화에 맞춰 만기를 분산하는 사다리 전략과 안전자산·위험자산을 병행하는 바벨 전략, 특정 만기에 집중 투자하는 불릿 전략 등을 탄력적으로 활용한다. 또 전체 자산의 60% 이상을 채권에 투자하고 AA- 미만 채권 비중은 50% 이하로 관리해 안정성도 높였다. ﻿환매 수수료는 없으며 총보수는 연 0.049~0.399% 수준이다.﻿