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은행, 3분기 가계대출 더 조인다

황인주 기자
황인주 기자
입력 2026-07-21 01:08
수정 2026-07-21 01:08
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대출태도 강화, 6분기째 문턱 높여
신용대출 중심 수요는 더 늘어날 듯
중소기업 대출 전 분기 수준 전망

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올해 3분기 은행권 가계대출 문턱이 한층 높아질 것으로 전망된다. 생활비와 주식 투자자금을 마련하려는 신용대출 수요는 늘지만, 은행들은 가계부채 관리를 위해 심사를 더 깐깐하게 할 것으로 보인다.

한국은행이 20일 발표한 ‘금융기관 대출행태 서베이(설문) 결과’에 따르면, 올해 3분기 은행의 대출태도 종합지수는 -7로 집계됐다. 올해 1분기(-1)나 2분기(-2)와 비교해 마이너스 폭이 확대되는 흐름이다. 이 지수가 양수(+)면 대출을 더 잘 내주겠다는 뜻이고, 음수(-)면 대출 심사를 강화하겠다는 얘기다.

대출 차주별로 보면 주택담보대출, 집단대출, 전세자금대출 등이 포함되는 ‘가계주택’ 대출태도지수는 3분기 -11로 집계됐다. 신용대출이나 마이너스통장대출 같은 ‘가계일반’의 경우 -14를 나타냈다. 3분기에는 은행권 신용대출이 더 빡빡해진다는 의미다. 가계주택·가계일반 지수는 지난해 2분기 모두 -11을 나타내며 음수로 전환된 뒤 6분기째 마이너스를 못 벗어나고 있다.

한은 관계자는 “가계대출은 (은행권의) 가계부채 관리 기조가 지속되면서 가계의 주택관련대출과 일반대출 모두 심사가 강화될 것으로 전망된다”고 풀이했다.

3분기 대출수요 종합지수는 17로, 2분기(24)보다 낮아졌다. 가계 대출수요 중 일반대출(14)은 가계 생활자금, 증시 투자자금 수요 등으로 증가하고, 주택관련대출(-6)은 규제 강화와 금리 상승 등으로 감소할 것으로 예상됐다. 이 지수가 높을수록 대출 수요가 많아진다는 의미다.

기업대출을 공격적으로 확대하려던 은행들의 움직임은 다소 잠잠해질 전망이다. 3분기 대기업, 중소기업 대출태도지수는 모두 0을 기록했다. 마이너스는 아니지만 전 분기 각각 14, 11을 나타냈던 데서 다소 낮아졌다. 전 분기만큼만 대출을 취급하겠단 얘기다.

이번 설문조사는 지난달 4∼17일 203개 금융기관 여신 총괄 담당 책임자를 대상으로 전자설문, 우편, 인터뷰 등을 통해 이뤄졌다.
황인주 기자
세줄 요약
  • 3분기 은행권 가계대출 심사 강화 전망
  • 가계주택 -11, 가계일반 -14로 더 보수화
  • 생활자금 수요 증가, 주택대출 수요 감소
2026-07-21 B3면
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