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KB국민은행, 소비자보호위원회 신설

이승연 기자
이승연 기자
입력 2026-03-23 00:54
수정 2026-03-23 00:54
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KB국민은행은 오는 25일 정기 주주총회를 거쳐 이사회 내 소위원회인 ‘소비자보호위원회’를 신설할 예정이라고 22일 밝혔다. 이는 금융감독원이 지난해 9월 발표한 ‘금융소비자보호 거버넌스 모범관행’을 선제 이행하기 위해서다. 위원회는 소비자보호 전문성을 갖춘 사외이사를 포함해 이사 3인으로 구성된다. 반기 1회 정기 개최를 원칙으로 하되, 필요시 수시로 개최해 소비자보호 관련 경영 전략과 정책을 직접 심의·의결하는 ‘컨트롤타워’ 역할을 할 예정이다.

또한 위원회는 ▲소비자보호 내부통제 체계 구축 및 운영 기본방침 수립 ▲성과보상체계(KPI)에 대한 소비자보호 관점의 평가 ▲금융감독원 실태평가 및 검사 결과에 따른 후속 조치 관리 등을 통해 이사회 차원의 소비자보호 체계 고도화를 진행할 계획이다.

이승연 기자
2026-03-23 B3면
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