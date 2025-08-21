롯데마트 “월 2900원에 무료배송”… 쿠팡 견제

구독형 배송 상품 ‘제타패스’ 출시

롯데마트는 지난 4월 출시한 온라인 식료품 장보기 플랫폼 ‘롯데마트 제타’에서 구독형 배송 서비스 ‘제타패스’를 선보인다고 20일 밝혔다.월 2900원을 내고 가입하면 1만 5000원 이상 구매 시 한 달 내내 무제한 무료배송을 받을 수 있는 서비스다. 무료배송 금액을 쿠팡 로켓프레시와 똑같이 책정해 신선식품 배송 시장을 두고 본격 경쟁에 나설 전망이다.롯데마트 제타는 영국 리테일 테크 전문기업 ‘오카도’와 협업해 개발한 인공지능(AI) 기반의 온라인 장보기 플랫폼이다. 이전 구매 이력과 소비 성향 등을 분석해 자동으로 상품 담아 주는 기능을 넣는 등 편리한 쇼핑 경험을 제공하면서 애플리케이션 출시 100일 만에 누적 다운로드 100만건을 돌파했다.롯데마트는 제타패스 출시를 통해 신규 고객의 유입, 기존 고객의 이용 빈도 증대를 꾀하며 시장점유율 확대에 나설 계획이다.