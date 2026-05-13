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생보업계, 금융권 첫 소비자 신뢰 회복 ‘약속의 날’

김예슬 기자
김예슬 기자
입력 2026-05-13 00:48
수정 2026-05-13 00:48
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생명보험업계가 상품 개발부터 판매, 보험금 지급까지 전 과정을 소비자 중심으로 바꾸겠다고 결의했다.

생명보험협회는 12일 서울 종로구 생명보험교육문화센터에서 22개 생보사 최고경영자(CEO)와 협회 임원, 금융당국 관계자들이 참석한 가운데 생명보험 ‘약속의 날’ 행사를 열었다.

금융업권 최초로 업계 CEO들이 한자리에 모여 소비자 보호 실천 의지를 공동 결의한 것이다. 업계는 다섯 가지 약속으로 ▲모든 의사결정의 ‘소비자 기준’ 전환 ▲소비자가 이해하지 못하거나 불이익 우려가 있는 상품 판매 금지 ▲건전한 판매 질서 확립 ▲보험금 지급 지연 방지 ▲보험 소외 방지 등을 제시했다.

김예슬 기자
2026-05-13 B3면
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