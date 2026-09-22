달라지는 경제, 달라지는 일상…정경아카데미가 말하는 미래 준비

세줄 요약 국내 경제가 AI와 반도체를 중심으로 빠르게 바뀌고 있다. 산업과 기술은 성장하지만 물가와 주거비 부담은 여전해 가계 체감은 크지 않다. 정경아카데미는 소득 증가만 볼 것이 아니라 지출 구조와 앞으로 필요한 준비를 함께 점검해야 한다고 강조했다. AI·반도체 중심 경제 변화 가속

물가·주거비 부담 속 체감 여유 감소

소득·지출 점검과 미래 준비 강조

이미지 확대 (사진) 정경아카데미 제공 닫기 이미지 확대 보기 (사진) 정경아카데미 제공

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국내 경제가 AI와 반도체를 중심으로 빠르게 바뀌고 있다. 산업과 기술은 성장세를 이어가지만 일상에서 느끼는 체감은 조금 다르다. 물가와 주거비 등 생활비 부담이 계속되면서 가계가 느끼는 여유는 제한적이다.정경아카데미는 이처럼 경제 환경이 달라질수록 개인도 자신의 생활을 바라보는 기준을 점검할 필요가 있다고 설명했다. 소득이 얼마나 늘었는지만 볼 것이 아니라, 매달 어디에 얼마를 쓰고 있는지, 앞으로 어떤 준비가 필요한지를 함께 살펴야 한다는 것이다.AI를 비롯한 기술 발전으로 일하는 방식과 산업 구조도 달라지고 있다. 지금의 생활뿐 아니라 앞으로 바뀔 직업과 소득 환경까지 염두에 둬야 하는 이유다.이창훈·유상문 정경아카데미 대표는 “경제와 기술의 변화가 빨라질수록 자신의 생활을 이해하고 기준을 세우는 과정이 중요하다”며 “현재의 소득과 지출을 점검하면서 앞으로 필요한 준비를 하나씩 만들어가는 것이 미래를 준비하는 현실적인 출발점”이라고 말했다.정경아카데미는 앞으로도 물가와 소비, 직장생활, 기술 변화 등 일상과 맞닿은 생활경제 흐름을 짚고 미래 준비에 도움이 되는 정보를 전해 나갈 계획이다.