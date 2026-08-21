영원무역홀딩스, 상반기 매출액 2.5조원…하반기 추가 자사주 소각

영원무역 OEM 호조로 실적 성장

이미지 확대 영원무역 본사 사옥. 영원무역 제공 닫기 이미지 확대 보기 영원무역 본사 사옥. 영원무역 제공

세줄 요약 영원무역홀딩스가 2분기 연결 매출 1조3854억원, 영업이익 1957억원을 기록하며 전년 대비 각각 17.6%, 20.4% 늘었다. 상반기 누적 매출은 2조4640억원, 영업이익은 3535억원으로 증가했고, OEM 사업 호조와 책임경영이 실적을 뒷받침했다. 하반기에는 발행주식의 5.5%를 추가 소각할 계획이다. 2분기 매출 1조3854억원, 영업이익 1957억원 증가

상반기 누적 매출 2조4640억원, 이익 3535억원 확대

OEM 호조와 책임경영이 실적 성장 견인

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

영원무역홀딩스는 올해 2분기 연결 기준 매출액 1조 3854억원, 영업이익 1957억원을 기록했다고 21일 밝혔다. 전년 동기 대비 매출액은 17.6%, 영업이익은 20.4% 증가한 수치다.상반기 누적 매출액은 2조 4640억원으로 전년 동기 대비 12.8% 늘었으며, 영업이익은 3535억원으로 19.8% 증가했다.회사는 자회사 영원무역의 OEM(주문자상표부착생산) 사업 부문의 호조가 이어지면서 실적 성장을 견인했다고 설명했다.아울러 성래은 부회장이 올해 주주총회에서 책임 경영과 컴플라이언스 체계 공고화, 투자를 통한 성장 동력 확보 등을 통해 실질적 주주 가치 제고에 앞장서겠다고 밝히는 등 책임 경영에 나서면서 성장에 기여했다고 분석했다.영원무역홀딩스는 올해 하반기 발행주식 총수의 5.5%에 해당하는 자사주를 추가 소각할 계획이다. 앞서 당초 계획한 4%의 자사주 소각을 조기 완료한 데 이어 총 9.5% 규모의 자사주를 소각하게 된다. 기존 중장기 주주 환원 목표를 크게 웃도는 규모다.