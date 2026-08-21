8월 중순 수출 전년比 56%↑…반도체 198.8% 급증

8월 1∼20일 수출액 552억달러

반도체 수출이 260억달러 47.2%

이미지 확대 사진은 지난 6월 1일 부산항 신선대부두에 컨테이너가 가득 쌓여 있는 모습. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 사진은 지난 6월 1일 부산항 신선대부두에 컨테이너가 가득 쌓여 있는 모습. 연합뉴스

세줄 요약 8월 1~20일 수출은 552억달러로 전년 대비 56% 증가해 같은 기간 역대 최대를 기록했다. 반도체 수출은 198.8% 급증하며 전체의 47.2%를 차지했고, 수출이 수입을 앞서 무역수지는 140억달러 흑자를 냈다. 8월 1~20일 수출 552억달러, 56% 증가

반도체 수출 198.8% 급증, 비중 47.2%

수입 19% 증가에도 무역수지 140억달러 흑자

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올해 8월 1~20일 수출이 반도체 수출 호조에 힘입어 지난해 같은 기간보다 50% 넘게 증가했다. 특히 전체 수출에서 반도체가 차지하는 비중은 47.2%로 절반에 육박하며 1~20일 기준 역대 최고치를 기록했다.21일 관세청에 따르면 지난 8월 1∼20일 수출액(통관 기준 잠정치)은 552억달러로 1년 전보다 56.0% 증가했다. 8월 1∼20일 기준 역대 최대치다.조업일수를 고려한 일평균 수출액은 39억 4000만달러로 지난해 같은 기간 24억 4000만달러보다 61.5% 증가했다.품목별로 살펴보면 반도체 수출이 260억달러로 지난해 같은 기간보다 198.8% 급증했다. 전체 수출에서 반도체가 차지하는 비중도 47.2%로 지난해 같은 기간보다 22.5% 포인트 상승했다.석유제품 수출은 56.4%, 컴퓨터 주변기기는 242.1% 증가했다. 반면 승용차 수출은 45.1% 감소했다.국가별 수출은 중국이 118.6%, 미국 59.4%, 베트남 67.4%, 홍콩 245.5% 등에서 증가했고 유럽연합(EU) 수출은 3.2% 감소했다. 중국·미국·베트남 등 상위 3개국이 전체 수출의 52.6%를 차지했다.수입액은 412억달러로 1년 전보다 19.0% 증가했다. 반도체가 59.4%, 원유 17.0%, 반도체 제조장비 89.3%, 기계류 10.2% 등에서 증가했고 가스는 17.1% 감소했다.에너지(원유·가스·석탄) 수입액은 11.1% 증가했다. 국가별 수입은 중국이 27.9%, 미국 23.5%, 유럽연합 17.4%, 일본 34.1% 등에서 증가했고, 사우디아라비아가 22.2% 감소했다.수출이 수입을 웃돌면서 무역수지는 140억달러 흑자를 기록했다.