유가 하락에 7월 생산자물가 0.4%↓… 11개월 만에 하락 전환

세줄 요약 국제 유가 하락 영향으로 7월 생산자물가가 11개월 만에 0.4% 하락했다. 휘발유와 경유, 석유제품 가격이 떨어지며 전체 물가를 끌어내렸고, 폭염과 작황 부진으로 시금치 등 농산물은 크게 올랐다. 한은은 8월 유가 반등으로 상방 압력이 커질 수 있다고 봤다. 국제 유가 하락에 생산자물가 11개월 만에 하락 전환

휘발유·경유 하락, 폭염 탓 농산물 가격은 급등

한은, 8월 유가 반등으로 물가 상방 압력 경고

이미지 확대 20일 서울 시내 주유소 모습. 2026.8.20. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 20일 서울 시내 주유소 모습. 2026.8.20. 연합뉴스

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국제 유가 하락 영향으로 지난달 생산자물가가 11개월 만에 하락 전환했다. 폭염과 작황 부진으로 농산물 가격은 올랐지만 휘발유·경유 등 석유제품 가격 하락이 전체 물가를 끌어내렸다.21일 한국은행에 따르면 7월 생산자물가지수는 129.39(2020년=100)로 전월보다 0.4% 하락했다. 생산자물가는 지난해 9월부터 올해 5월까지 9개월 연속 상승한 뒤 6월 보합을 기록했고, 7월 들어 하락세로 돌아섰다. 전년 동월 대비 상승률도 지난 5월 8.6%에서 6월 8.5%, 7월 7.7%로 낮아졌다.품목별로는 공산품이 전월보다 0.5% 내렸다. 국제 유가 하락 영향으로 석탄 및 석유제품이 5.1%, 화학제품이 1.3% 각각 떨어졌다. 세부 품목 가운데 휘발유는 11.3%, 경유는 9.8% 하락했다. 전력·가스·수도 및 폐기물도 여름철 전기요금 누진 구간 완화로 주택용 전력이 11.8% 내려 전체적으로 0.6% 하락했다.서비스 물가도 0.4% 낮아졌다. 주가 하락으로 위탁매매 수수료가 16.8% 떨어지면서 금융 및 보험 서비스가 7.1% 내린 영향이다. 반면 농림수산품은 폭염과 작황 부진, 고수온에 따른 양식어종 폐사 등으로 1.5% 상승했다. 농산물이 2.4% 오른 가운데 시금치는 한 달 새 115.8%, 기타 어류는 15.5% 올랐다.수입품까지 포함한 국내 공급물가지수는 전월보다 1.8% 하락했다. 원재료가 7.7%, 중간재가 1.7%, 최종재가 0.2% 각각 내렸다. 국내 출하에 수출품까지 더한 총산출물가지수도 농림수산품 상승에도 공산품 가격이 떨어지면서 전월보다 0.2% 하락했다.다만 8월에는 유가 반등 등으로 생산자물가의 상방 압력이 다시 커질 수 있다. 이흥후 한은 물가통계팀장은 “8월 1~19일 기준 국제 유가가 전월 대비 11% 정도 상승했다”며 “산업용 도시가스 도매요금 인상과 중동 지역 정세 불안도 생산자물가의 상방 압력으로 작용할 수 있다”고 말했다.이어 “지난해 8월 일부 기업의 통신료 할인에 따른 기저효과도 전년 동월 대비 상승률을 높이는 요인으로 작용할 수 있다”고 설명했다.