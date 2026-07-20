기술 전수하고 수출길 넓힌다… 세계로 뻗는 K농업

농진청, 농업기술 해외 진출 지원

개도국 자립 기반 마련·공동 연구

올해 라오스 내년엔 르완다 지원

“국내 농업의 새로운 수출로 연결”

이미지 확대 이승돈 농촌진흥청장이 지난 5월 13일(현지시간) 우즈베키스탄 시르다리아주에 있는 시범농가를 찾아 실증 시연회를 참관하고 있다. 해당 농가는 한국의 젖소 수정란과 스마트 낙농기술을 도입했다. 농촌진흥청 제공 닫기 이미지 확대 보기 이승돈 농촌진흥청장이 지난 5월 13일(현지시간) 우즈베키스탄 시르다리아주에 있는 시범농가를 찾아 실증 시연회를 참관하고 있다. 해당 농가는 한국의 젖소 수정란과 스마트 낙농기술을 도입했다. 농촌진흥청 제공

세줄 요약 농촌진흥청이 농업 ODA와 국제공동연구를 연계해 개발도상국의 자립 기반을 키우고, 그 성과를 국내 농산물·농자재 수출로 이어간다. 라오스·방글라데시·르완다 등에서 맞춤형 기술을 지원하며, 수출단지 재배와 운송까지 돕는다. 농업 ODA와 국제공동연구로 현지 자립 기반 구축

라오스·방글라데시 등 맞춤형 기술 지원 확대

수출단지 재배·안전관리·운송 기술까지 지원

2026-07-20 B2면

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한국의 농업기술이 국제협력의 새로운 자산으로 떠올랐다. 키를 쥔 건 농촌진흥청이다. 농진청은 개발도상국 대상 공적개발원조(ODA)를 비롯해 정상외교 성과를 국제공동연구로 연결하며 국내 농식품과 농자재의 해외시장 진출을 지원하고 있다. 단순한 농업 기술 전수에만 그치지 않는다. 현지 농업의 탄탄한 자립 기반을 마련해 준 다음 우리 농산업의 수출 기회로도 연결하고 있다.혁신적 농촌공동체 개발사업은 한국의 농촌개발 경험과 농업기술을 합친 농업 ODA 사업이다. 농진청은 기후변화 대응을 위한 농업기술 개발과 농업인 교육을, 행정안전부 새마을운동중앙회는 공동체 역량 강화를, 한국국제협력단(코이카)은 자립마을 육성을 지원한다.대상 국가는 올해 라오스·방글라데시다. 내년에는 르완다로 확대한다. 국가별 기후와 농업 여건에 맞는 품종·재배 기술을 지원한다. 현지 농업인을 교육해 사업이 끝난 뒤에도 지속될 수 있는 농업 기반을 구축한다. 몽골과 중앙아시아 국가와는 축산·벼 분야에서 기술협력과 공동연구를 확대한다. 특히 한국산 농기자재의 현지 등록 지원을 비롯해 농산업의 해외 진출 기반도 마련한다.농업기술 협력은 정상외교의 후속 성과를 만드는 수단으로도 활용된다. 브라질과는 농약·비료, 버섯 분야 공동연구를 추진하고, 중국·멕시코·우즈베키스탄과는 품종 개발, 해충·가축 질병 대응 그린바이오 소재 개발, 농업기술 보급, 전문인력 양성 등에서 협력을 강화한다.세계은행과 미주개발은행 등 국제기구의 재원과 네트워크도 활용한다. 아프리카 토양정보시스템, 디지털 농업지도 구축, 중남미 농생명공학 혁신사업 등을 추진하고 국내 연구기관과 기업이 국제기구 사업에 참여할 통로도 넓힌다.농진청은 이런 농업기술 협력이 국내 농산업 분야 성과로 이어지도록 할 계획이다. ‘K농산물 수출 기술지원단’을 통해 딸기·배·포도 등 9개 품목, 국내 18개 수출단지를 대상으로 수출 대상국별 선호 농작물 재배 기술, 농약 안전관리, 수확 후 장거리 운송 등 수출 전 과정을 지원한다. 태국 수출용 고구마가 대표 사례다. 기체 조성 제어(CA) 선박 운송 기술을 통해 부패율과 운송료를 대폭 낮췄더니 현지 바이어가 정기 수입 계약을 맺었다. 낙농 분야에서도 우즈베키스탄·카자흐스탄·말레이시아 현지 실증을 통해 동물약품 수출 계약을 맺었다. 올해 국가별 맞춤형 동물약품 적용 체계를 마련해 3개국에서만 약 100만 달러 규모의 수출 성과를 거둘 것으로 예상된다.농진청 관계자는 “한국의 농업기술이 ‘도와주는 기술’에서 ‘함께 성장하는 기술’로 진화했다”며 “농촌 자립 기반 구축과 인재 양성 지원으로 쌓은 신뢰가 다시 국내 농가와 기업의 새로운 수출로 연결되는 선순환 구조”라고 밝혔다.