‘2026 부동산 트렌드쇼’ 참가기업 서울땅박사 ‘여의도 한강 요트 투어 쿠폰’ 증정 이벤트 진행

세줄 요약 서울땅박사가 2026 부동산 트렌드쇼 현장에서 부스 방문객 대상 특별 이벤트를 진행한다. 명함 제출이나 상담 예약만으로 자동 응모되며, 당첨자 100명에게 여의도 한강 요트 투어 쿠폰을 제공한다. 자산승계와 사업성 분석 상담도 지원한다. 트렌드쇼 부스 방문객 대상 이벤트 진행

명함 제출·상담 예약 시 자동 응모

당첨자 100명에 한강 요트 투어 쿠폰

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부동산 컨설팅 기업 서울땅박사가 ‘2026 부동산 트렌드쇼’ 현장에서 부스 방문객을 대상으로 특별 이벤트를 진행한다고 밝혔다.이번 이벤트는 서울땅박사의 ‘마법의 증여 솔루션’과 AI 및 건축사 합작 부동산 분석 시스템을 관람객들이 직접 체험할 수 있도록 마련된 현장 참여형 프로그램이다. 부스를 방문해 명함을 제출하거나 상담을 예약한 방문자를 대상으로 추첨을 진행하며, 당첨자 총 100명에게는 여의도 한강 요트 투어 쿠폰이 제공된다. 해당 쿠폰은 서울땅박사 임직원들이 검증한 프리미엄 힐링 코스를 기반으로 기획된 혜택이다.이벤트 참여 방법은 간단하다. 관람객이 서울땅박사 부스에 방문해 명함을 제출하거나, 자산승계형 부동산 상담 또는 사업성 분석 상담을 예약하면 자동으로 응모된다.서울땅박사는 이번 이벤트를 통해 단순한 경품 제공을 넘어, 관람객들이 자산승계, 법인 자산 활용, 부동산 신사업, 서울 핵심지 토지 사업성 분석 등 다소 까다로운 주제에 대해 부담 없이 상담을 시작할 수 있는 계기를 마련한다는 방침이다.특히 상담을 예약한 방문 고객에게는 기업의 자체 시스템을 활용해 관심 있는 서울 지역 토지의 건축 가능 여부, 예상 건축 규모, 사업성 검토 방향 등을 확인할 수 있는 기초 상담이 지원된다. 다만 회사 측은 해당 상담이 부동산 사업 가능성 및 구조 검토를 위한 참고 자료 제공을 목적으로 하며, 증여세·상속세·소득세·법인세 등 구체적인 세무 판단이나 법률 검토는 협력 관계에 있는 외부 세무사 및 변호사 등 자격 전문가와의 별도 상담을 통해 확인하도록 연계할 예정이라고 설명했다.서울땅박사 관계자는 “이번 이벤트는 단순히 선물을 제공하는 행사를 넘어, 자산가와 기업 대표들이 평소 접근하기 어려워했던 자산승계형 부동산 사업 구조를 부담 없이 상담해 볼 수 있도록 기획한 프로그램”이라며 “부스 방문과 상담 예약만으로 특별한 한강 요트 투어 혜택까지 받아볼 수 있는 기회인 만큼 많은 관심을 부탁드린다”고 전했다.