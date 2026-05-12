코스맥스 1분기 매출 6820억 ‘역대 최대’…한·중·미 고른 성장

세줄 요약 코스맥스가 올해 1분기 매출 6820억원을 올리며 분기 기준 역대 최대 실적을 냈다. 영업이익은 530억원, 순이익은 438억원으로 늘었고, 중국과 미국 법인 성장과 국내 K-뷰티 수출 호조가 실적을 이끌었다. 1분기 매출 6820억원, 역대 최대 달성

중국·미국 법인 성장, 해외 실적 견인

국내 K-뷰티 수출 호조, 매출 확대

이미지 확대 코스맥스 판교 사옥. 코스맥스 제공 닫기 이미지 확대 보기 코스맥스 판교 사옥. 코스맥스 제공

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글로벌 화장품 ODM(연구·개발·생산) 기업 코스맥스가 K뷰티 인기에 힘입어 국내외 시장에서 견조한 실적 성장을 이뤄내며 분기 기준 역대 최대 매출을 달성했다.코스맥스는 올해 1분기 연결 기준 매출이 전년 동기 대비 16% 증가한 6820억원을 기록했다고 12일 공시했다. 같은 기간 영업이익은 3% 늘어난 530억원, 당기순이익은 312% 급증한 438억원으로 집계됐다.이번 실적은 해외 법인이 견인했다. 중국 법인 매출은 신생 브랜드의 수요 확대와 채널 다변화에 힘입어 전년 대비 20% 증가한 1947억원을 기록, 분기 최대치를 경신했다. 미국 법인 역시 인디 브랜드 수주가 늘며 매출이 46% 성장한 420억원을 나타냈다. 미국 법인은 상반기 내 손익분기점(BEP) 달성을 기대하고 있다. 태국 법인 매출도 전년 동기 기저 부담에도 2% 증가(243억원)했으나 다만 인도네시아 법인 매출이 소비 심리 위축 및 정치적 불확싱ㄹ성의 영향으로 23% 감소한 227억원을 기록했다.국내에선 K-뷰티 수출 호조로 17% 성장한 4232억원의 매출을 올렸다. 선케어와 마스크팩, 미스트 등 수출 주력 품목이 성장을 뒷받침했다. 해외 고객사 대상 직수출도 30% 이상 증가했다.코스맥스 관계자는 “글로벌 시장의 K뷰티 수요 확대에 맞춰 법인 간 시너지를 강화하고, 신흥 시장 개척을 확대해 세계 1위 ODM 업체의 경쟁력을 지속적으로 높여가겠다”고 밝혔다.