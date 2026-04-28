농협·축협 조합장과 농민 500명 “정부 과도한 감독… 농협법 반대”

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농협·축협 조합장과 농민 500명 “정부 과도한 감독… 농협법 반대”

박소연 기자
입력 2026-04-28 23:50
수정 2026-04-28 23:50
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전국 농협·축협 조합장과 농민 500여명이 28일 국회에서 ‘농협 자율성 수호 농민 공동선언식’을 열고 정부의 농협법 개정안에 반대 입장을 밝혔다.

이들은 이번 개정안이 농업·농촌의 현실을 충분히 반영하지 못한 채 추진되고 있다며 ▲정부의 과도한 감독 중단 ▲문제 조항 폐기 ▲자회사에 대한 지도·감독 권한 유지 ▲감사기구 신설안 철회 ▲중앙회장 선출 방식 변경 중단 등을 국회에 요구했다.

박경식 공동 비상대책위원장은 “농협의 자율성이 약해지면 결국 농업도 위기에 처할 수 있다”며 “이번 개정은 개혁이 아니라 과도한 개입”이라고 말했다. 이어 “속도를 내기보다 충분한 논의를 거쳐 제도를 개선해야 한다”고 덧붙였다.

박소연 기자
2026-04-29 B3면
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