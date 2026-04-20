제이월드산업 알집매트, 노블시공매트 와이드 더블 런칭

이미지 확대 (사진=제이월드산업 제공) 닫기 이미지 확대 보기 (사진=제이월드산업 제공)

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

㈜제이월드산업의 프리미엄 유아매트 브랜드 ‘알집매트’가 ‘노블시공매트 와이드 더블’을 새롭게 선보였다.‘노블시공매트 와이드 더블’은 최대 140x140cm의 사이즈로 기존 사이즈 대비 동일 면적 수량이 감소되고 틈새가 최소화되어, 더 깔끔한 인테리어와 간편한 관리를 돕는 제품이다.논슬립, 생활 방오, 황변 방지에 도움을 주는 알집매트의 특화 원단 쉴드 스킨이 적용되어 안전성과 편의성을 높였다. 또 재생 가능한 식물성 자원인 옥수수에서 추출한 성분으로 만든 바이오폴리올과 폴리올이 배합됐다.탄탄한 쿠션감을 가진 PU폼과 2.5cm의 두께로 층간 소음 방지에 효과적인 것은 물론, 충격을 흡수하여 발의 피로도를 줄여준다. SGS로부터 98% 충격 흡수 감소율을 인증받았다.발 걸림 걱정이 없는 최장 사이즈로, 사이드와 코너 마감 부분은 5cm의 최장 길이와 21.3도의 완만한 각도를 구현했다. 이는 로봇청소기가 쉽게 올라가고 자유롭게 이동할 수 있는 최적의 경사이기도 하다.부드럽고 자연스러운 베이지 빛과 포세린 텍스처의 클래식 샌드 디자인이다.알집매트 관계자는 “신제품 노블 시공매트 와이드 더블은 압도적인 사이즈로 틈새는 줄이고 완성도는 높인 제품”이라며 “노블시공매트 와이드(140x70cm)와 혼합하여 시공하는 방식”이라고 밝혔다.제품에 대한 자세한 내용은 알집매트 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.