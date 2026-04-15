[포토뉴스] 국가데이터처, ‘2025 인구주택총조사·농림어업총조사 종합 평가회’ 개최

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[포토뉴스] 국가데이터처, ‘2025 인구주택총조사·농림어업총조사 종합 평가회’ 개최

입력 2026-04-15 17:10
수정 2026-04-15 17:10
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이명호 국가데이터처 차장이 15일 충북 제천 포레스트리솜에서 열린 2025 인구주택총조사 및 농림어업총조사 종합 평가회에서 환영사를 하고 있다. 사진=국가데이터처 제공
이명호 국가데이터처 차장이 15일 충북 제천 포레스트리솜에서 열린 2025 인구주택총조사 및 농림어업총조사 종합 평가회에서 환영사를 하고 있다. 사진=국가데이터처 제공


국가데이터처는 15일 충북 제천 포레스트리솜에서 ‘2025 인구주택총조사 및 농림어업총조사 종합 평가회’를 개최했다고 밝혔다.

이번 평가회는 2025 인구주택총조사 및 농림어업총조사의 완료 결과를 공유하고 종합 평가하는 자리로서 마련됐다. 평가회에는 전국 지자체 담당자 등 224명이 참석했으며 이틀간의 일정으로 진행된다.

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이명호 국가데이터처 차장(두 번째 줄 왼쪽에서 열세번째)이 15일 참석자들과 충북 제천 포레스트리솜에서 열린 2025 인구주택총조사 및 농림어업총조사 종합 평가회에서 기념 촬영을 하고 있다. 사진=국가데이터처 제공
이명호 국가데이터처 차장(두 번째 줄 왼쪽에서 열세번째)이 15일 참석자들과 충북 제천 포레스트리솜에서 열린 2025 인구주택총조사 및 농림어업총조사 종합 평가회에서 기념 촬영을 하고 있다. 사진=국가데이터처 제공


한편 2025 농림어업총조사는 올해 9월, 2025 인구주택총조사는 올해 11월에 결과가 공표될 예정이다.

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