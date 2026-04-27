이환희 패션 디자이너, 3.1 Phillip Lim 브랜드 시즌 컬렉션 참여

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뉴욕을 기반으로 활동하는 패션 디자이너 이환희가 글로벌 컨템포러리 브랜드 3.1 필립 림(3.1 Phillip Lim)의 4개 시즌 컬렉션에 참여했다고 밝혔다.3.1 필립 림은 뉴욕을 기반으로 한 글로벌 패션 브랜드로, 뉴욕 패션 위크(New York Fashion Week)를 중심으로 꾸준히 컬렉션을 선보이며 국제적인 인지도를 구축해왔다. 동시대적 감각과 정제된 디자인을 기반으로 글로벌 패션 시장에서 영향력을 이어가고 있는 브랜드로 평가된다.이 디자이너는 Pre-Fall 26, Fall 26, Pre-Spring 27, Spring 27 등 다수의 시즌 컬렉션에 참여하며 컬렉션 전반의 시각적 방향성과 디자인 완성도를 높이는 데 기여했다. 특히 컬렉션 개발 초기 단계부터 샘플 제작, 피팅, 최종 제품 구현에 이르기까지 전 과정에 참여해 디자인 의도가 실제 의복으로 자연스럽게 구현될 수 있도록 조율하는 역할을 수행했다.컬렉션 작업 과정에서 그는 초기 아이디어를 시각적으로 발전시키는 단계부터 프린트, 패턴, 부자재 디테일, 마감 방식 등 다양한 요소를 구체화하는 데 관여했다. 피팅 과정에서는 실루엣과 디테일을 조정해 실제 착용 시 디자인 의도가 유지될 수 있도록 완성도를 끌어올렸다.특히 Fall 26 컬렉션은 주요 패션 매체인 보그(Vogue)와 WWD에서 다뤄진 시즌으로, 기존의 클래식한 요소를 유지하면서도 실험적인 소재와 디테일이 결합된 것이 특징이다. 이 디자이너는 해당 컬렉션에서 프린트 스케치 및 발전 과정, 부자재 디테일 조정, 데님 워싱 개발 등에 참여하며 컬렉션의 시각적 완성도를 높였다.데님 카테고리에서는 소재의 질감과 톤을 조율해 컬렉션 전반의 분위기를 형성하는 데 기여했으며, 다양한 디테일 요소를 균형 있게 조정하는 과정을 통해 룩의 완성도를 구체화했다.그는 디자인 과정에서 ‘착용을 통한 완성도’를 핵심 기준으로 두고 작업을 이어가고 있다. 피팅과 샘플 수정 과정에서 실루엣과 디테일을 지속적으로 보완하며, 이미지와 실제 착용 간의 간극을 줄이는 데 집중하는 것이 특징이다.이와 함께 디자인 초기 콘셉트부터 최종 제품에 이르기까지 일관된 디자인 언어를 유지하는 데 강점을 보이고 있다. 아이디어 단계에서 출발한 개념이 실제 의복으로 구현되는 전 과정에서 방향성을 유지하는 역할을 수행하며, 콘셉트와 실행 사이를 연결하는 작업을 이어가고 있다.한편 이 디자이너는 뉴욕 프로덕트 디자인 어워즈(New York Product Design Awards)에서 ‘Trace of Love’ 컬렉션으로 여성복과 럭셔리 부문에서 각각 골드를 수상하며 2관왕을 기록한 바 있다. 해당 어워드는 디자인의 창의성, 완성도, 기능성, 전반적인 영향력 등을 기준으로 국제 심사위원단이 평가하는 글로벌 디자인 플랫폼으로 알려져 있다.그는 “디자인은 단순한 이미지가 아니라 실제 착용을 통해 완성된다고 생각한다”며 “앞으로도 개념과 감정, 그리고 착용 경험이 자연스럽게 연결되는 작업을 이어가며 뉴욕을 기반으로 글로벌 무대에서 디자인 언어를 더욱 확장해 나가고 싶다”고 밝혔다.