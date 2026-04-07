셀트리온 “美 관세 영향 사실상 해소”

‘美 매출 대부분’ 바이오 복제약 셀트리온은 지난 2일(현지시간) 미국 트럼프 행정부에서 발표한 ‘미국으로의 의약품 및 의약품 원료 수입 조정’을 통해 회사 사업에 미치는 관세 영향이 사실상 해소됐다고 6일 밝혔다. 중장기적으로 사업 성장 기회는 더욱 확대될 것으로 전망했다.
1년간 세금 적용 대상에서 제외
이번 조치는 미국에서 생산되지 않거나 미 정부와 약가 협상을 체결하지 않은 특허 의약품 및 해당 원료 수입에 대해 100% 관세를 부과하는 것이 골자다. 다만 한국은 기존 무역협정을 고려해 의약품에 대한 15% 관세가 적용될 예정이다.
특히 셀트리온의 미국 매출 대부분을 차지하는 바이오시밀러(바이오의약품 복제약)는 관세 적용 대상에서 제외됐으며 1년 뒤 재평가될 예정이다.
셀트리온은 이번 조치에 따라 미국 내 바이오시밀러 제품의 매출 영향이 없어져 현지에서 영업·마케팅 전략을 안정적으로 운영할 수 있는 기반이 확보됐다고 설명했다.
회사는 향후 ‘짐펜트라’ 등 미국 내 판매 제품을 현지 브랜치버그 공장에서 생산할 수 있는 기반을 단계적으로 구축해 나갈 계획이다. 해당 공장 생산능력은 현재 총 6만 6000ℓ에서 향후 14만 1000ℓ로 늘릴 계획이다.
2026-04-07 B4면
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