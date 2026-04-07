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셀트리온 “美 관세 영향 사실상 해소”

김현이 기자
김현이 기자
입력 2026-04-07 01:00
수정 2026-04-07 01:00
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‘美 매출 대부분’ 바이오 복제약
1년간 세금 적용 대상에서 제외

셀트리온은 지난 2일(현지시간) 미국 트럼프 행정부에서 발표한 ‘미국으로의 의약품 및 의약품 원료 수입 조정’을 통해 회사 사업에 미치는 관세 영향이 사실상 해소됐다고 6일 밝혔다. 중장기적으로 사업 성장 기회는 더욱 확대될 것으로 전망했다.

이번 조치는 미국에서 생산되지 않거나 미 정부와 약가 협상을 체결하지 않은 특허 의약품 및 해당 원료 수입에 대해 100% 관세를 부과하는 것이 골자다. 다만 한국은 기존 무역협정을 고려해 의약품에 대한 15% 관세가 적용될 예정이다.

특히 셀트리온의 미국 매출 대부분을 차지하는 바이오시밀러(바이오의약품 복제약)는 관세 적용 대상에서 제외됐으며 1년 뒤 재평가될 예정이다.

셀트리온은 이번 조치에 따라 미국 내 바이오시밀러 제품의 매출 영향이 없어져 현지에서 영업·마케팅 전략을 안정적으로 운영할 수 있는 기반이 확보됐다고 설명했다.

회사는 향후 ‘짐펜트라’ 등 미국 내 판매 제품을 현지 브랜치버그 공장에서 생산할 수 있는 기반을 단계적으로 구축해 나갈 계획이다. 해당 공장 생산능력은 현재 총 6만 6000ℓ에서 향후 14만 1000ℓ로 늘릴 계획이다.

김현이 기자
2026-04-07 B4면
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