질감 입체적… 펫 친화 기능까지

KCC글라스 ‘포레스톤’

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KCC글라스 제공

2026-04-07 14면

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KCC글라스의 인테리어 전문 브랜드 홈씨씨가 선보인 하이엔드 웰니스 바닥재 ‘포레스톤’(FORESTONE)이 프리미엄 리모델링 수요를 중심으로 눈길을 끌고 있다.포레스톤은 대리석 타일의 고급스러움과 강마루의 내구성, PVC 바닥재의 보행감을 결합한 하이브리드 ‘ERS’(Engineered Roll Stone) 바닥재다. 우드 4종과 스톤 8종 등 총 12종으로 구성됐으며 ‘리얼 엠보’﻿ 기술을 적용해 나뭇결과 석재 질감을 입체적으로 구현했다.특히 900×900㎜, 600×1200㎜의 대형 규격 스톤 라인업은 최근 인테리어 시장에서 확산 중인 ‘스톤테리어’(Stone+Interior) 트렌드를 반영한 제품으로, 고급스러운 공간 연출을 원하는 소비자들에게 적합하다는 설명이다.이 제품은 KCC글라스의 ‘듀얼 공법’을 적용해 만들었다. 표면에는 카렌다 공법 기반의 고강도 투명층을 더해 찍힘과 마모를 줄였고, 내부에는 졸 공법의 고탄력 쿠션층을 넣어 안정적인 보행감을 구현했다.반려동물 양육 가구를 위한 기능도 눈에 띈다. 미끄럼 방지 설계를 통해 반려동물의 관절 부담을 줄이고, 내오염성이 우수해 관리 편의성을 높였다. 이런 성능을 인정받아 한국애견협회와 KOTITI시험연구원으로부터 반려동물 제품 인증(PS인증)도 받았다.