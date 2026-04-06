중장년층 재취업 돌파구 ‘전기기능사’, 전액 무료교육과정 개강

이미지 확대 서울시 50플러스재단 맞춤형 취업훈련으로 취업경쟁력 극대화 닫기 이미지 확대 보기 서울시 50플러스재단 맞춤형 취업훈련으로 취업경쟁력 극대화

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서울시는 50플러스재단과 아세아항공직업전문학교는 40~64세 중장년층의 안정적인 일자리 진입을 지원하기 위해 자격증 취득부터 취업 매칭까지 전액 무료로 제공하는 ‘전기기능사 자격증 취득·취업 과정’을 오는 5월 6일 개강하고, 4월 24일까지 교육생 20명을 모집한다.(재)아세아항공직업전문학교는 서울시 50플러스재단의 중장년 취업사관학교 사업의 일환으로 ‘전기기능사 자격증 취득·취업 과정’을 운영한다고 밝혔다. 해당 과정은 2026년 5월 6일부터 9월 23일까지 진행되며, 전기기능사 자격증 취득과 관련 분야 취업을 목표로 하는 중장년층을 대상으로 한다. 교육은 아세아항공직업전문학교 용산캠퍼스에서 실시되며, 총 210시간의 이론 및 실습 교육으로 구성된다.해당 프로그램은 전기 분야 인력 수요가 지속적으로 증가하는 상황에서 중장년층의 재취업 기회를 확대하기 위해 기획됐다. 전기기능사 자격증은 현장 중심의 국가기술자격으로, 경력 전환 및 재취업을 준비하는 중장년층에게 필요한 자격증으로 평가된다. 특히 필기와 실기를 통합한 체계적인 교육을 통해 현장 적용 능력 향상에 중점을 두고 있다.모집 대상은 40~64세 서울시민으로, 전기기능사 자격 취득 및 관련 분야 취업을 희망하는 미취업자 또는 경력 전환 희망자다. 모집 기간은 2026년 4월 1일부터 4월 24일까지이며, 총 20명을 선발할 예정이다. 신청은 서울시 50플러스 ‘일자리몽땅’ 웹사이트를 통해 가능하다.교육 과정은 전기기능사 필기 이론과 실기 훈련을 연계해 진행되며, 이론 강의와 실습을 통해 현장 적용 능력을 강화하는 데 중점을 둔다. 또한 1:1 취업 상담과 이력서 작성 컨설팅을 제공하고, 취업처 발굴 및 협약을 통해 일자리 연계도 지원할 예정이다.이 과정은 모집 인원의 95% 이상 수료와 수료 인원의 75% 이상 취업을 목표로 운영된다. 이를 위해 실습 중심 교육 환경과 전문 강사진을 통해 중장년층의 안정적인 재취업을 지원한다.아세아항공직업전문학교 관계자는 “이번 교육 과정은 중장년층의 전기 업종 재취업을 위한 기회가 될 것”이라며 “전기기능사 자격증 취득을 통해 새로운 경력을 시작하는 데 도움이 되기를 바란다”고 전했다.