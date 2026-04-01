‘기름 먹는 하마’ 어선?… 국내 첫 ‘하이브리드 어선’ 나왔다

국내 최초 ‘전기+디젤’ 복합추진 방식 어선 탄생

시험운항 통해 성능·안전성 검증…실용화 목표

이미지 확대 해양수산부가 개발한 국내 첫 하이브리드 추진 어선의 모습. 해양수산부 닫기 이미지 확대 보기 해양수산부가 개발한 국내 첫 하이브리드 추진 어선의 모습. 해양수산부

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해양수산부가 개발한 국내 첫 ‘하이브리드 어선’이 출항한다. 어민들의 가장 큰 고충인 유류비 부담을 덜 수 있을 것으로 기대된다.해수부는 국내 최초로 디젤엔진과 전기모터를 함께 사용하는 ‘전기복합추진’ 방식 어선의 건조를 마쳤다고 1일 밝혔다. 오는 2일 경북 포항서 진수식을 열고 첫 항해에 나선다.전기복합추진 방식은 기존 디젤엔진에 배터리 기반 전기모터를 더한 형태다. 상황에 따라 엔진과 모터를 함께 또는 나눠 사용할 수 있어 연료를 절감하고 미세먼지 등 대기오염 물질 배출을 낮출 수 있다.이번에 건조된 어선은 길이 20.95m, 총톤수 9.77톤으로, 최대 8명의 선원이 탑승할 수 있다. 항구에서 어장까지는 디젤엔진을, 조업 중에는 전기모터를 활용할 수 있도록 설계됐다. 해수부는 2021년부터 중소조선연구원을 통해 친환경 어선 개발 연구사업을 벌인 끝에 이번 어선을 건조하게 됐다.전기복합추진 어선은 앞으로 실제 해상에서 시험운항을 하며 성능과 안전성을 검증한다. 또 연료 절감 효과와 오염물질 배출 감소 수준, 조업 효율성 등을 종합적으로 분석한 뒤 조업에 투입될 예정이다.김인경 해양수산부 어업자원정책관은 “어선 분야에 친환경 추진 기술이 적용된다면 어업인 유가 부담도 상당 부분 줄어들 것으로 기대된다”며 “친환경 선박의 실용화를 위해 노력하겠다”고 밝혔다.