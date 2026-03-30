프로브랜드 김영헌 부사장, 산업 발전 기여 공로 국회 기재위 표창 수상

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주식회사 프로브랜드의 김영헌 부사장이 지난 27일 대한민국 국회 기획재정위원장으로부터 산업 발전에 기여한 공로를 인정받아 우수기업인 표창을 받았다고 밝혔다.이번 표창은 산업 전반의 혁신과 경제 활성화에 기여한 기업인에게 수여되는 상으로, 김 부사장은 AI 기반 외식 데이터 솔루션 ‘프로테크(PROTECH)’를 중심으로 한 사업 확장과 시장 혁신 성과를 높이 평가받았다.그는 “이번 수상은 프로브랜드가 추진해온 데이터 기반 산업 혁신의 방향성을 인정받은 결과라고 생각한다”며 “앞으로도 기술과 데이터를 기반으로 산업 전반의 효율성을 높이고, 더 많은 기업과 소상공인이 실질적인 성과를 낼 수 있도록 기여하겠다”고 밝혔다.이어 “단기적인 성과에 그치지 않고, 지속 가능한 성장 구조를 만들어 사회 전반에 긍정적인 영향을 확산시키는 데 집중하겠다”고 강조했다.이번 수상은 앞서 프로브랜드 남현 CEO가 국회 산업통상자원중소벤처기업위원회 표창을 받은 데 이어 이뤄진 것이다. 이는 프로브랜드가 사업 초기 단계임에도 불구하고 기술력과 사업 경쟁력, 성장 가능성을 인정받고 있다는 것을 보여준다.프로브랜드는 현재 AI 기반 외식업 데이터 솔루션 ‘프로테크(PROTECH)’를 중심으로 아시아 시장 내 2개국에 진출해 있으며, 다음 달부터는 필리핀 시장에도 본격 진출할 계획이다. 설립 이후 6개월 만에 엔젤 라운드를 통해 15억원 규모의 투자 유치에 성공하는 등 성장세를 보이고 있다.