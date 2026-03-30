프로브랜드 김영헌 부사장, 산업 발전 기여 공로 국회 기재위 표창 수상

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(사진=프로브랜드 제공)
주식회사 프로브랜드의 김영헌 부사장이 지난 27일 대한민국 국회 기획재정위원장으로부터 산업 발전에 기여한 공로를 인정받아 우수기업인 표창을 받았다고 밝혔다.
이번 표창은 산업 전반의 혁신과 경제 활성화에 기여한 기업인에게 수여되는 상으로, 김 부사장은 AI 기반 외식 데이터 솔루션 ‘프로테크(PROTECH)’를 중심으로 한 사업 확장과 시장 혁신 성과를 높이 평가받았다.
그는 “이번 수상은 프로브랜드가 추진해온 데이터 기반 산업 혁신의 방향성을 인정받은 결과라고 생각한다”며 “앞으로도 기술과 데이터를 기반으로 산업 전반의 효율성을 높이고, 더 많은 기업과 소상공인이 실질적인 성과를 낼 수 있도록 기여하겠다”고 밝혔다.
이어 “단기적인 성과에 그치지 않고, 지속 가능한 성장 구조를 만들어 사회 전반에 긍정적인 영향을 확산시키는 데 집중하겠다”고 강조했다.
이번 수상은 앞서 프로브랜드 남현 CEO가 국회 산업통상자원중소벤처기업위원회 표창을 받은 데 이어 이뤄진 것이다. 이는 프로브랜드가 사업 초기 단계임에도 불구하고 기술력과 사업 경쟁력, 성장 가능성을 인정받고 있다는 것을 보여준다.
프로브랜드는 현재 AI 기반 외식업 데이터 솔루션 ‘프로테크(PROTECH)’를 중심으로 아시아 시장 내 2개국에 진출해 있으며, 다음 달부터는 필리핀 시장에도 본격 진출할 계획이다. 설립 이후 6개월 만에 엔젤 라운드를 통해 15억원 규모의 투자 유치에 성공하는 등 성장세를 보이고 있다.
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