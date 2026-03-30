G마켓 새 멤버십 ‘꼭’ 공개…적립금 월 2900원보다 적으면 차액보상

이미지 확대 G마켓 ‘꼭 멤버십’ 출시. G마켓 제공 닫기 이미지 확대 보기 G마켓 ‘꼭 멤버십’ 출시. G마켓 제공

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G마켓은 신규 적립형 멤버십 ‘꼭’을 공개하고 사전 가입 프로모션을 진행한다고 30일 밝혔다.‘꼭’은 G마켓이 9년 만에 선보이는 독자 멤버십이다. G마켓에서 쇼핑을 자주 하는 고객이라면 꼭 챙겨야 할 멤버십이라는 의미를 담았다. 정식 론칭일은 다음달 23일이다.월 회비는 업계 최저 수준인 2900원이다. 핵심 혜택은 ‘전 상품 대상 월 최대 7만원 적립’과 ‘캐시보장(차액보상)’이다.멤버십 회원은 누적 구매 금액에 따라 최대 5% 페이백을 받을 수 있다. 월 20만원까지는 5%, 20만원 초과부터 320만원까지는 2%가 스마일캐시로 적립된다. 쇼핑을 많이 하는 G마켓 헤비유저(충성고객)에게 이득이 되는 구조다. 적립은 환금성 상품 및 일부 카테고리를 제외한 G마켓 전체 카테고리를 대상으로 한다.‘캐시보장’도 도입했다. 매월 적립액이 월 이용료보다 적으면 차액을 보상해 스마일캐시로 익월 지급한다. 예를 들어 월 2만원 구매로 1000원이 적립될 경우 회비 2900원과의 차액인 1900원을 추가 지급한다. 구매가 발생하지 않은 달은 월회비인 2900원을 스마일캐시로 지급한다. 멤버십 이용 시 손실 부담을 줄인 구조로, 주요 이커머스 가운데 최초로 선보이는 혜택이다.향후 외부 제휴를 확대해 멤버십 경쟁력을 높일 계획이다. 조만간 혜택을 강화한 PLCC카드도 새롭게 선보일 예정이다.G마켓은 이날부터 다음달 20일까지 사전 가입 프로모션을 진행한다. 사전 가입 시 첫 달 무료 이용 혜택을 제공한다. 최대 1만원까지 할인되는 10% 할인쿠폰도 즉시 지급한다.자세한 내용은 G마켓 메인 페이지에서 꼭 멤버십 시전 가입 이벤트를 클릭하면 확인 가능하다.