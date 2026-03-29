이은호 롯데손보 대표 연임 확정… 강민균 JKL 이사회 합류

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이은호 롯데손해보험 대표이사가 27일 서울시 중구 롯데손해보험 본사에서 제 81기 정기 주주총회를 진행하고 있다. 롯데손해보험 제공
2028년까지 경영 이어가… 재무 안정화 방점이은호 롯데손해보험 대표이사가 재선임되며 2028년까지 경영을 이어가게 됐다. 대주주 JKL파트너스 측 인사가 이사회에 합류하면서 지배구조에도 변화가 생겼다.
롯데손해보험은 지난 27일 정기주주총회를 열고 이 대표 재선임 안건을 원안대로 가결했다. 2022년 2월 취임한 이 대표는 “자산 포트폴리오를 안정적으로 재편하고 손익 관리 체계를 고도화해 재무 기반을 견고히 하겠다”고 밝혔다. 재무제표 승인과 정관 일부 변경 안건도 함께 통과됐다.
김용일 서울시의원, 홍제천 음악분수 가동식 참석
서울시의회 기획경제위원회에서 의정활동을 하고 있는 김용일 의원(서대문구 제4선거구, 국민의힘)은 지난 26일 서울 연희동 연가교 인근에서 열린 홍제천 음악분수 가동식에 참석했다고 밝혔다. 이번에 가동을 시작한 홍제천 음악분수는 길이 37.3m, 폭 3.6m의 그래픽 분수로 216개의 LED 조명과 3곳의 레이저를 활용해 입체적 공연을 연출한다. 최대 10m까지 올라가는 물줄기는 시원한 경관과 음악이 함께 어우러지는 빛의 향연을 선사한다. 총사업비 24억원(시 특별조정교부금 20억, 특별교부세 4억)이 투입된 사업으로, 김 의원은 특별조정교부금 확보에 기여했다고 설명했다. 김 의원은 구의원 시절 홍제천변 주민 편의를 위해 화장실 3곳을 설치하는 등 활동해왔다. 2023년에는 홍제천 야간경관 개선 사업이 실시되어 하천 산책로 진출입로에 새로운 조명과 보안등을 설치해 보행자의 안전성을 높였다. 아울러 사천교와 내부순환로 하단에도 미디어파사드 설치와 연가교 주변 농구장·족구장·배드민턴장 등 체육시설 보완 등이 이뤄졌다. 그는 홍제천 음악분수가 서대문구민뿐만 아니라 서울시민 모두에게 사랑받는 명소로 자리매김하길 기대한다며, 음악분수와 레이저 쇼가 어우러진 화려한
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이날 주총에서는 JKL파트너스의 강민균 대표가 기타비상무이사로 신규 선임돼 이사회에 합류했다. 기존 사내이사였던 최원진 JKL파트너스 부대표는 지난 19일 사임하고 JKL파트너스에서도 퇴사 의사를 밝힌 것으로 전해졌다. 최 부대표는 2019년 롯데손해보험 인수를 주도한 인물로, 이후 대주주 측 의중을 실행하는 핵심 역할을 맡아왔다.
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이은호 대표이사의 재선임으로 경영을 계속하게 된 연도는?