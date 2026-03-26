LG전자, 뉴욕 명품 백화점 ‘프렝탕’서 올레드 TV 특별 전시

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LG전자, 뉴욕 명품 백화점 ‘프렝탕’서 올레드 TV 특별 전시

입력 2026-03-26 00:27
수정 2026-03-26 00:27
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LG전자, 뉴욕 명품 백화점 ‘프렝탕’서 올레드 TV 특별 전시
LG전자, 뉴욕 명품 백화점 ‘프렝탕’서 올레드 TV 특별 전시 LG전자가 미국 뉴욕의 명소로 떠오른 ‘프렝탕’ 백화점 개점 1주년 특별 전시의 파트너사로 선정돼 올레드 TV를 활용한 디지털 전시를 선보인다고 25일 밝혔다. 이번 전시는 ‘꽃’을 주제로 새달 27일까지 뉴욕 월스트리트 프렝탕 백화점에서 관람객들을 맞이한다. 사진은 매장을 찾은 관람객이 ‘LG 올레드 G5 에보’의 화질과 색 정확도를 통해 생동감 있게 구현된 미디어 아트를 감상하고 있는 모습.
LG전자 제공


LG전자가 미국 뉴욕의 명소로 떠오른 ‘프렝탕’ 백화점 개점 1주년 특별 전시의 파트너사로 선정돼 올레드 TV를 활용한 디지털 전시를 선보인다고 25일 밝혔다. 이번 전시는 ‘꽃’을 주제로 새달 27일까지 뉴욕 월스트리트 프렝탕 백화점에서 관람객들을 맞이한다. 사진은 매장을 찾은 관람객이 ‘LG 올레드 G5 에보’의 화질과 색 정확도를 통해 생동감 있게 구현된 미디어 아트를 감상하고 있는 모습.

LG전자 제공

2026-03-26 B2면
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