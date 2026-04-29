與, 재보선 14곳 중 13곳 이겨야 본전…지선서 압승해도 의석수 잃으면 타격

단체장 출마·의원직 상실로 줄공석

보수세 강한 곳 막판까지 낙관 못 해

조국·한동훈 등판 시선 쏠림도 부담

세줄 요약 여야 현역 의원들의 일괄 사퇴로 6·3 지방선거와 함께 치러질 재보궐선거가 본격화됐다. 14개 지역구 중 13곳이 민주당 몫이어서 민주당은 수성에 총력을 기울이고, 국민의힘은 탈환을 노리며 맞붙는 구도다. 여야 현역 의원들, 광역단체장 출마로 일괄 사퇴

6·3 지방선거와 함께 재보선 14곳 동시 실시

민주당 13곳 수성 부담, 국민의힘 탈환 총력전

2026-04-30 3면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

광역단체장에 출마하는 여야 현역 국회의원들이 29일 일괄 사퇴하면서 6·3 지방선거와 함께 치러지는 국회의원 재보궐선거의 막이 본격적으로 올랐다. 다만 이번 재보궐선거를 바라보는 여야 지도부의 온도 차는 극명하게 갈린다. 재보궐 지역구의 대부분을 차지했던 더불어민주당은 ‘이겨도 본전’이라며 수성에 총력을 기울이는 반면 국민의힘과 소수 정당은 탈환을 목표로 총력전을 펼칠 것으로 보인다.민주당 광역단체장 후보로 선출된 현역 국회의원 8명은 이날 의원직을 일괄 사퇴했다. 국민의힘에선 대구시장 후보인 추경호 의원이 이날 의원직을 내려놨다. 현행 공직선거법상 이번 재보궐선거는 30일까지 확정된 공석을 대상으로 실시된다. 여기에다 기존에 확정된 지역 등 5곳을 포함하면 이번 재보궐 선거가 치러질 지역구는 총 14곳이다.민주당 입장에서는 이번 재보궐선거가 달갑지 않은 것이 사실이다. 재보궐 확정 지역구 14곳 가운데 1곳을 제외한 13곳이 민주당 소속 의원들의 광역단체장 출마나 의원직 상실 등으로 발생한 만큼 사실상 전체를 수성해야 하는 탓이다. 지방선거보다 재보궐선거 성적표에 더 큰 부담을 가질 수밖에 없다.더구나 경기 하남갑·평택을 비롯해 인천 연수갑, 울산 남구갑, 부산 북구갑 등은 본래 보수세가 강한 지역구로 민주당 간판보다는 의원 개인의 능력으로 의석을 지켜 온 곳으로 평가된다. 막판까지도 승리를 낙관하기 어렵다.민주당 한 의원은 “지도부가 대통령과 당 지지율만 믿고 선거를 너무 낙관적으로 바라보는 경향이 있는 것 같다”며 “지역구를 뜯어 보면 어려운 곳들이 많은 것이 사실”이라고 말했다. 이연희 전략기획위원장 역시 전날 비공개 의원총회에서 최근 여론조사 동향을 공유하며 ‘다 이긴 것처럼 생각해서는 안 되고 오만하게 보여서는 안 된다’고 당부한 것으로 전해졌다.재보궐선거에 차기 대선 주자급인 조국 조국혁신당 대표와 한동훈 전 국민의힘 대표 등이 출마해 시선이 쏠리는 것도 부담이다. 조 대표나 한 전 대표의 행보와 메시지는 해당 지역구뿐 아니라 선거 전반에 영향을 미칠 수 있는 탓이다. 둘 다 원내 진입에 성공할 경우 선거 직후부터 대여 메시지를 주도할 것으로 예상된다.민주당 관계자는 “지방선거를 압승해도 재보궐선거 결과 의석수가 줄어들면 당장 8월 전당대회에서 현 지도부에는 타격으로 작용할 수도 있다”고 전망했다.