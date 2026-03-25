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짜장면·삼겹살·김밥… 무섭게 뛰는 외식 물가

외식 물가가 계속 오르고 있다. 한국소비자원 ‘참가격’에 따르면 지난달 서울 음식점의 짜장면 한 그릇 가격은 7692원으로 전월 대비 0.5% 인상됐다. 삼겹살 200g 가격은 2만 1141원으로 같은 기간 0.4% 올랐다. 칼국수(9962원)는 0.4%, 비빔밥(1만 1615원)은 0.3%씩 비싸졌다. 김밥 한 줄 가격은 3800원으로 지난해 2월 대비 7.4% 급등했다. 사진은 서울 명동의 한 음식점에 가격이 명시되지 않은 메뉴 사진이 붙어 있는 모습.

뉴시스