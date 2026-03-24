코리아세븐, 신임 대표이사에 김대일 부사장 내정

이미지 확대 김대일 신임 코리아세븐 대표이사 부사장 내정자. 코리아세븐 제공 닫기 이미지 확대 보기 김대일 신임 코리아세븐 대표이사 부사장 내정자. 코리아세븐 제공

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편의점 세븐일레븐을 운영하는 코리아세븐은 신임 대표이사에 김대일 부사장을 내정했다고 24일 밝혔다.김 내정자는 AT커니, 베인앤드컴퍼니 컨설팅 회사를 거친 후 네이버 라인 글로벌 사업 담당 임원 및 인도네시아 법인 대표, 핀테크 기업 어센드머니 해외사업 총괄대표, 상미당홀딩스(옛 SPC그룹)의 IT 및 마케팅 솔루션 전문 계열사인 섹타나인 대표이사를 역임했다. 특히 어센드머니는 태국 세븐일레븐을 운영하는 동남아 최대 기업인 CP그룹의 계열사다. 그는 경영전략과 핀테크·IT 분야 전문가로서 국내외 다양한 사업 경험을 갖춘 추진형 경영자(리더)로 평가받는다.코리아세븐은 수익 중심의 안정적 사업구조 구축을 위한 조직 효율화에 집중해온 가운데, 김 내정자는 국내외를 막론한 다방면의 사업 리더 경험을 토대로 공고한 내실경영 체계 구축과 함께 편의점 미래 추진 사업의 방향 설계, 디지털 테크 혁신(퀵커머스·AI) 등 편의점 사업의 본원적 경쟁력 확보에 주력할 방침이다.지난 2023년 12월부터 코리아세븐을 이끌었던 김홍철 대표이사는 일신상의 이유로 사의를 표명한 것으로 알려졌다. 롯데는 글로벌 경영 불확실성에 유연하게 대처하고 사업의 속도감과 실행력을 높이기 위해 연말 정기 임원인사 체제에서 수시 임원인사 체제로 전환했다.