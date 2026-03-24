고유가로 생산자물가 6개월째 올라…0.6% 상승

한국은행, 2월 생산자물가지수(잠정) 발표

지난 2023년 12월부터 2024년 5월까지 이후 최장기간 상승세

통상 1~3개월 정도 시차를 두고 소비자물가에 반영

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미국·이란의 긴장이 고조되면서 국제유가가 올랐던 지난달 생산자물가가 6개월 연속 오름세를 보였다. 지난 2023년 12월부터 2024년 5월까지 이후 최장기간 상승세가 이어졌다. 미국·이스라엘과 이란의 전쟁이 본격화한 3월에는 생산자물가가 더 오를 것으로 보인다.한국은행이 24일 발표한 지난달 생산자물가지수(잠정)는 1월(122.56)보다 0.6% 높은 123.25(2020년=100 기준)로 집계됐다. 지난해 9월 이후 6개월 연속 오름세다. 전년 동월(120.33)과 비교하면 2.4% 올라 2024년 7월(2.6%) 이후 가장 높다. 생산자물가는 생산자가 시장에 공급하는 상품과 서비스의 가격으로 통상 1~3개월 정도 시차를 두고 소비자물가에 반영된다.품목별로 보면 공산품 가운데 석탄·석유제품(4.0%), 서비스 중 금융·보험(5.2%) 등이 많이 올랐다. 수산물도 4.2% 올라 전체 상승률을 끌어올렸다. 세부 품목에서도 피망(36.9%)·물오징어(12.1%)·경유(7.4%)·나프타(8.7%)·D램(7.8%)·위탁매매수수료(14.8%)가 급등했다. 반대로 건설중장비 임대(-2.0%)·온라인콘텐츠서비스(-0.1%) 등은 떨어졌다.수입품까지 포함해 가격 변동을 측정한 국내 공급물가지수도 전월보다 0.5% 높아졌다. 원재료, 중간재, 최종재가 각 0.7%, 0.6%, 0.2% 올랐다. 용도별로는 자본재(-0.1%)가 소폭 내렸지만, 서비스(0.3%)와 소비재(0.2%)는 올랐다.이문희 한은 물가통계팀장은 “중동사태로 두바이유 기준으로 전월 대비 1월 -0.1%에서 2월 10.4%로 상승 전환한 영향을 크게 받아 석유제품 물가도 높아졌다”면서 “금융·보험서비스 물가의 경우 주로 주가 상승으로 주식위탁매매 수수료가 오른 데 영향을 받았다”고 설명했다.3월 생산자물가 전망에 대해선 “3월 들어 20일까지 두바이유 평균 가격과 원달러 평균 환율이 2월 평균과 비교해 각 82.9%, 2.0% 높아진 상태”라면서 “국제 유가와 환율 상승이 다음달 생산자 물가에도 인상 압력으로 작용할 것으로 보인다”고 답했다.