석화 구조개편 ‘대산 1호’ 금융지원 확정… 여천NCC도 지원 절차 착수

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롯데케미칼 충남 대산공장. 롯데케미칼 제공
신규자금·영구채 전환 총 2조원 지원
여천NCC 등 4개사 신청… 자율협의회 곧 소집국내 석유화학 산업 구조개편 1호 프로젝트인 충남 대산 롯데케미칼·HD현대케미칼 사업에 대한 금융지원이 확정됐다.
주채권은행인 산업은행은 20일 채권단 자율협의회가 롯데케미칼·HD현대케미칼 관련 금융지원 방안을 결의했다고 밝혔다. 이번 지원은 롯데케미칼이 물적 분할할 사업장과 HD현대케미칼 사업장이 합병해 출범할 통합법인을 대상으로 한 금융지원이 골자다.
금융지원 규모는 신규자금 1조원과 영구채 전환 1조원 등 총 2조원이다. 산업은행은 이 가운데 사업재편 투자자금 4300억원을 전담하고, 통합 전 유동성 확보를 위한 대응 자금으로 5000억원을 단독 지원할 계획이다.
여천NCC를 비롯한 여수산단 석유화학 기업들도 산업통상자원부에 사업재편계획을 제출하고 산업은행에 금융지원을 신청했다. 여천NCC와 대주주 한화솔루션·DL케미칼, 롯데케미칼 등 4개사가 금융지원을 신청했고, 산업은행은 조만간 자율협의회를 소집해 지원 여부를 논의할 예정이다.
이민석 서울시의원 “아현1구역 정비구역 지정 환영”
서울시의회 이민석 의원(국민의힘, 마포1)이 지난 19일 서울시 도시계획위원회 수권분과위원회에서 ‘아현1구역 주택정비형 공공재개발사업 정비계획 결정 및 정비구역 지정(안)’이 수정 가결된 것에 대해 환영의 뜻을 밝혔다. 이번 결정으로 마포구 아현동 699번지 일대 아현1구역은 최고 35층, 총 3476세대 규모의 대단지 명품 주거지로 탈바꿈하게 된다. 아현1구역은 그간 복잡한 공유지분 관계와 가파른 경사지 등 열악한 여건으로 인해 사업 추진에 난항을 겪어왔다. 이 의원은 시의원 후보 시절부터 아현1구역 주민들을 만나 어려움을 경청하며 사업 정상화를 위해 꾸준히 노력을 기울여 왔다. 특히 주택공간위원회 위원으로서 2023년과 2025년 두 차례에 걸쳐 SH공사 사장을 직접 현장으로 불러 주민들의 목소리를 전달하는 등 공공시행자인 SH공사가 적극적으로 사업에 임하도록 독려했다. 또한 그는 도계위 상정 일정을 면밀히 챙기는 등 사업 추진이 지연되지 않도록 서울시 유관 부서와 긴밀히 협의해온 것으로 알려졌다. 이 의원은 “오랜 기간 아현1구역의 변화를 위해 함께 뛰었던 만큼, 이번 구역 지정 소식이 무엇보다 기쁘고 감회가 새롭다”라며 “어려운 환경 속에서도
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아울러 중동 지역 정세 변화로 원유·납사 수급 불확실성이 커질 가능성에 대비해 정부 당국과 긴밀히 협의해 대응 방안을 마련할 방침이다.
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대산 석유화학 통합법인에 대한 총 금융지원 규모는?