코스피 상승 출발 후 5770선… 상승폭 둔화

이미지 확대 20일 오전 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸에서 딜러가 업무를 보고 있다. 이날 오전 9시 3분 현재 코스피는 전장보다 39.36포인트(0.68%) 오른 5,802.58에 거래되고 있다. 2026.3.20. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 20일 오전 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸에서 딜러가 업무를 보고 있다. 이날 오전 9시 3분 현재 코스피는 전장보다 39.36포인트(0.68%) 오른 5,802.58에 거래되고 있다. 2026.3.20. 연합뉴스

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코스피가 상승 출발 이후 오름폭을 줄이며 5770선에서 등락하고 있다. 외국인 매도세 속에서도 개인 매수세가 유입되며 지수는 강보합 흐름을 이어가는 모습이다.20일 오전 9시 24분 한국거래소에서 코스피는 전 거래일보다 15.35포인트(0.27%) 오른 5778.57을 기록하고 있다. 지수는 장 초반 57.25포인트(0.99%) 오른 5820.47로 출발한 뒤 상승폭을 일부 반납했다. 서울 외환시장에서 원달러 환율은 전 거래일보다 9.0원 내린 1492.0원에 개장했다.이날 시장은 유가 하락 전환과 이란 전쟁 종식 기대감 등의 영향을 받았다. 간밤 뉴욕증시는 금리 인상 부담과 중동 정세 변동성이 맞물리며 약보합으로 마감했다. 다우존스30산업평균지수는 0.44%, 스탠더드앤드푸어스(S＆P) 500지수는 0.27%, 나스닥지수는 0.28% 각각 하락했다.수급에서는 개인이 5434억원, 기관이 780억원을 순매수했다. 반면 외국인은 6280억원을 순매도했으며 코스피200 선물시장에서도 1768억원 매도 우위를 보였다.시가총액 상위 종목은 혼조세를 보였다. 삼성전자는 0.25% 오른 20만 1000원, SK하이닉스는 0.30% 상승한 101만 6000원에 거래 중이다. LG에너지솔루션(1.08%), 삼성바이오로직스(1.51%), 현대차(0.38%)는 상승했고, 한화에어로스페이스(-3.05%), HD현대중공업(-0.71%), SK스퀘어(-0.49%)는 하락했다. 건설(6.32%), 유통(2.89%), 화학(2.65%) 업종이 강세다.코스닥지수도 상승세다. 같은 시각 코스닥지수는 전 거래일보다 3.18포인트(0.28%) 오른 1146.66을 기록 중이며, 개인이 181억원을 순매수하는 가운데 외국인과 기관은 각각 2억원, 48억원을 순매도하고 있다.