[속보] 코스피 4%대 급락 매도 사이드카 발동… 10거래일만 또

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[속보] 코스피 4%대 급락 매도 사이드카 발동… 10거래일만 또

이정수 기자
이정수 기자
입력 2026-03-23 09:13
수정 2026-03-23 09:46
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23일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 전광판에 코스피, 코스닥 지수가 표시돼 있다. 이날 코스피는 전장보다 201.05포인트(3.48%) 내린 5580.15에, 코스닥은 31.66포인트(2.73%) 내린 1129.86에 개장했다. 2026.3.23 연합뉴스
23일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 전광판에 코스피, 코스닥 지수가 표시돼 있다. 이날 코스피는 전장보다 201.05포인트(3.48%) 내린 5580.15에, 코스닥은 31.66포인트(2.73%) 내린 1129.86에 개장했다. 2026.3.23 연합뉴스


23일 국내 증시가 급락세로 출발하면서 프로그램 매도 사이드카가 발동됐다.

한국거래소에 따르면 이날 오전 코스피가 급격히 하락하자 프로그램 매도 호가 효력을 일시 정지하는 사이드카가 장 초반 발동됐다.

지난 9일 매도 사이드카 발동 이후 10거래일 만이다. 코스피 매도 사이드카는 코스피 200 선물이 5% 이상 하락해 1분 이상 지속될 경우 향후 5분간 시장의 프로그램 매도호가 효력이 정지되는 조치다.

이날 오전 9시 5분 코스피는 전장 종가 대비 245.48포인트(4.25%) 하락한 5535.72를 기록하고 있다. 이란 전쟁 확전 공포에 투자심리가 위축된 것으로 풀이된다.

코스피는 전장 대비 201.05포인트(3.48%) 내린 5580.15로 출발해 하락 폭을 키웠다.

코스닥 지수는 전장 대비 31.66포인트(2.73%) 내린 1129.86으로 출발해 같은 시각 38.18포인트(3.29%) 하락한 1123.34까지 낙폭을 키웠다.

오전 9시 5분 현재 삼성전자는 전장 대비 9000원(4.51%) 내린 19만 400원에, SK하이닉스는 5만 2000원(5.16%) 급락한 95만 5000원에 거래되고 있다.

이날 서울 외환시장에서 원달러 환율은 전날 오후 3시 30분 주간 종가 대비 4.3원 오른 1504.9원에 개장했다.
이정수 기자
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