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어떤 집이 좋을까… 대구건축박람회 찾은 시민들

제26회 대구건축박람회(DAHOS 2026)가 19일 대구 북구 엑스코(EXCO)에서 개막한 가운데 관람객이 다양한 주택 설명도를 살펴보고 있다. 22일까지 열리는 이번 박람회는 ‘생활을 편리하게, 공간을 아름답게’를 주제로 국내 150여개 기업이 참여해 영남권 건축 산업의 최신 흐름을 보여준다.

대구 연합뉴스