LET IT BEAUTY ‘벨룩시(BELLUXI)’, 태국 시장 안착 성공… DST 2026서 차세대 PCL 기술력 입증

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글로벌 메디컬 에스테틱 전문 기업 LET IT BEAUTY(렛잇뷰티) 태국 법인은 지난 3월 11일부터 13일까지 사흘간 방콕 센트라 그랜드 앳 센트럴월드에서 개최된 ‘태국 피부과학회(Dermatological Society of Thailand, 이하 DST) 연례 학술대회’에 참가했다고 밝혔다.이번 학회에서 LET IT BEAUTY는 자사의 프리미엄 브랜드 ‘BELLUXI(벨룩시)’를 선보이며 현지 의료진 및 글로벌 업계 관계자들과의 접점을 넓혔다. DST는 태국 내 최대 규모의 메디컬 에스테틱 학술 행사로, 최신 미용 의료 트렌드와 임상 데이터가 공유되는 핵심 장이다.BELLUXI는 완전 용해형 PCL(Solubilized PCL) 기술을 기반으로 개발된 차세대 콜라겐 스티뮬레이터로, 체내에서 자연스럽게 확산되며 콜라겐 생성을 유도해 모공 개선, 톤 균일화, 주름 완화, 탄력 회복 등 다차원적인 피부 재생 효과를 구현하는 것이 특징이다.현장 부스를 방문한 태국 현지 의료진은 BELLUXI의 기술적 차별성과 임상 결과에 높은 관심을 보였다. 특히 시술 후 부작용 리스크가 적고 자연스러운 결과가 나타나는 점에 대해 긍정적인 평가를 내놓으며, 현지 병원 및 클리닉 도입을 위한 구체적인 상담이 진행되었다.LET IT BEAUTY 태국 법인은 이번 DST 2026 참가를 통해 현지 의료 네트워크 내 브랜드 입지를 더욱 공고히 다졌다. 학회 기간 중 형성된 파트너십을 바탕으로 태국 전역의 유통 채널을 체계화하고, 사용 병원을 점진적으로 확대해 나갈 방침이다.LET IT BEAUTY관계자는 “태국 공식 런칭 이후 시장의 반응이 안정적으로 이어지고 있으며, 이번 학회 참가를 통해 BELLUXI의 기술 신뢰도를 다시 한번 입증했다”며 “성공적인 태국 시장 안착을 발판 삼아 향후 동남아시아 주변 국가 및 글로벌 시장으로 사업 규모를 본격적으로 확대해 나갈 계획”이라고 말했다.