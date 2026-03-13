[포토]안형준 국가데이터처장, 중동 관련 소비자물가 현장 점검

이미지 확대 안형준 국가데이터처장(왼쪽에서 두 번째)이 13일 대전 동구 대형마트를 방문해 최근 중동 상황과 관련한 물가를 점검하고 있다. (사진 제공=국가데이터처) 닫기 이미지 확대 보기 안형준 국가데이터처장(왼쪽에서 두 번째)이 13일 대전 동구 대형마트를 방문해 최근 중동 상황과 관련한 물가를 점검하고 있다. (사진 제공=국가데이터처)

이미지 확대 안형준 국가데이터처장(오른쪽에서 두 번째)이 13일 대전 동구 대형마트를 방문해 쌀·돼지고기 등 최근 오름세를 보이는 품목의 수급 상황과 물가동향을 점검하고 있다. (사진 제공=국가데이터처) 닫기 이미지 확대 보기 안형준 국가데이터처장(오른쪽에서 두 번째)이 13일 대전 동구 대형마트를 방문해 쌀·돼지고기 등 최근 오름세를 보이는 품목의 수급 상황과 물가동향을 점검하고 있다. (사진 제공=국가데이터처)

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

안형준 국가데이터처장이 13일 대전 동구 대형마트를 방문해 최근 중동 상황과 관련한 주요 품목의 수급 상황과 물가동향을 점검했다.안 처장은 이날 쌀·돼지고기·달걀 등 오름세를 보이는 품목들을 중심으로 현장을 살피며 “정확한 데이터 제공으로 물가 안정에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.