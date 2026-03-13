[포토]안형준 국가데이터처장, 중동 관련 소비자물가 현장 점검

[포토]안형준 국가데이터처장, 중동 관련 소비자물가 현장 점검

입력 2026-03-13 16:40
수정 2026-03-13 16:40
안형준 국가데이터처장이 13일 대전 동구 대형마트를 방문해 최근 중동 상황과 관련한 주요 품목의 수급 상황과 물가동향을 점검했다.

안 처장은 이날 쌀·돼지고기·달걀 등 오름세를 보이는 품목들을 중심으로 현장을 살피며 “정확한 데이터 제공으로 물가 안정에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

안형준 국가데이터처장(왼쪽에서 두 번째)이 13일 대전 동구 대형마트를 방문해 최근 중동 상황과 관련한 물가를 점검하고 있다. (사진 제공=국가데이터처)
안형준 국가데이터처장(왼쪽에서 두 번째)이 13일 대전 동구 대형마트를 방문해 최근 중동 상황과 관련한 물가를 점검하고 있다. (사진 제공=국가데이터처)


안형준 국가데이터처장(오른쪽에서 두 번째)이 13일 대전 동구 대형마트를 방문해 쌀·돼지고기 등 최근 오름세를 보이는 품목의 수급 상황과 물가동향을 점검하고 있다. (사진 제공=국가데이터처)
안형준 국가데이터처장(오른쪽에서 두 번째)이 13일 대전 동구 대형마트를 방문해 쌀·돼지고기 등 최근 오름세를 보이는 품목의 수급 상황과 물가동향을 점검하고 있다. (사진 제공=국가데이터처)


온라인뉴스팀
