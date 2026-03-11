국내 외국기업 법인세 ‘매출 1%’

이미지 확대 서울 중구 하나은행 위변조대응센터에서 직원이 5만원권 지폐를 정리하는 모습. 2026.2.5 이지훈 기자 닫기 이미지 확대 보기 서울 중구 하나은행 위변조대응센터에서 직원이 5만원권 지폐를 정리하는 모습. 2026.2.5 이지훈 기자

에쓰오일·우아한형제들 등 ‘최다 납부’국내에 진출한 외국계 기업들의 법인세 납부액이 매출액의 약 1%로 집계됐다.기업데이터연구소 CEO스코어는 1872개 외국계 기업 중 1583개에 대해 2022~2024년 사업·감사보고서를 통해 법인세 비용 및 기부금을 조사한 결과를 11일 내놓았다. 외국계 기업의 기준은 해외에 적을 둔 최대주주가 의결권 기준 50%를 초과해 경영권을 행사하거나, 지분율이 50% 이하라도 지배구조상 지분 우위를 통해 사실상 경영권을 행사하는 기업으로 봤다.외국계 기업의 법인세 납부 총액은 2022년 7조 2365억원에서 2024년 4조 8226억원으로 2조 4139억원(33.4%) 줄었다. 이들의 세전이익 감소폭도 12.4%여서 이익 감소에 따른 법인세 감소로 보인다.외국계 기업의 3년 평균 매출 대비 법인세 비중은 1.1%였다. 법인세 비중이 가장 높은 외국계 기업은 우아한형제들로 5.0%였다. 이어 라이나생명보험(3.6%), 메트라이프생명보험(1.9%), 애플코리아(1.5%), 노벨리스코리아(1.4%), 금호타이어(1.1%), 싱웨이코리아(1.1%), 르노코리아(0.9%), BMW코리아(0.9%) 등의 법인세 비중이 높았다.3년간 법인세를 가장 많이 낸 기업은 제조업 중 에쓰오일(8375억원), 비제조업에서 우아한형제들(5292억원)이었다.다만, 외국계 기업의 매출 대비 법인세 비중이 1% 안팎이라도 국내 기업보다 세금을 덜 낸다고 단정하기는 어렵다는 분석도 있다. 법인세는 매출이 아니라 이익에 부과되기 때문이다.