해커스소방, 소방공무원 시험 직후 실시간 합격컷 제공

방금 들어온 뉴스

해커스소방, 소방공무원 시험 직후 실시간 합격컷 제공

입력 2026-03-07 11:00
수정 2026-03-07 11:00
오늘 3월 7일(토) 시행되는 소방공무원 시험 직후, 소방공무원 전문 브랜드 해커스소방이 실시간 합격컷을 확인할 수 있는 ‘2026 소방공무원 합격예측 풀서비스’를 제공한다고 밝혔다.

해커스소방 ‘합격예측 풀서비스’는 시험 직후 PC와 모바일을 통해 간편하게 채점할 수 있으며, 빅데이터 기반 합격컷 산출 프로세스를 적용해 실시간 합격예측을 제공하는 것이 특징이다. 이를 통해 수험생은 지역별·직렬별 합격예측으로 자신의 예상 등수와 합격 가능성을 확인할 수 있다. 시험 당일에는 실시간 컷 변동 문자 알림 서비스도 함께 제공돼 빠르게 상황을 파악할 수 있다.

해커스소방 풀서비스는 단순 점수 확인을 넘어 과목별 성적 분석과 문항 난이도 분석까지 제공한다. 또한 전문 강사진이 시험 총평 및 과목별 해설 강의를 제공해 수험생들이 시험을 복기하고 향후 학습 전략을 세울 수 있도록 지원한다. 소방학개론·관계법규 김정희, 이영철 강사, 행정법 홍대겸 강사 등이 참여하며, 소방 경채 응급처치학개론 출제위원 출신인 심규식 강사도 함께해 실제 출제 흐름을 반영한 분석과 해설을 제공한다.

한편, 사전 예약 후 시험 당일 채점에 참여한 수험생 전원에게는 네이버페이가 제공된다. 오후 1시까지 채점 후 성적 입력 시 네이버페이 5000원, 오후 3시까지 채점 참여 시 네이버페이 3000원, 시험 당일 채점 참여 시 네이버페이 1000원이 지급된다. 이와 함께 사전 예약 후 시험 당일 채점에 참여한 수험생 중 1명을 추첨해 에어팟 4세대를 증정하며, 3월 7일부터 3월 26일까지 채점 참여자 중 추첨을 통해 스타벅스 1만원권, 도미노피자 블랙타이거 슈림프 M 세트, 투썸플레이스 떠먹는 스트로베리 초콜릿 생크림 케이크 등을 제공한다.

채점 인증 이벤트와 소문내기 이벤트도 진행된다. 채점 후 지정 커뮤니티에 인증 게시글을 작성하면 애플워치 SE3, 교촌치킨 허니콤보 세트, 메가커피 아메리카노 등이 추첨 제공되며, 소문내기 게시글을 3건 이상 작성한 참여자 전원에게는 스타벅스 아이스 아메리카노가 제공된다. 사전 예약 및 풀서비스 페이지 합산 최다 작성자에게는 신세계 상품권 10만원권이 제공된다.



해커스소방 ‘합격예측 풀서비스’는 3월 7일 소방공무원 시험 응시자라면 누구나 참여할 수 있다. 자세한 사항은 해커스소방 공식 사이트에서 확인할 수 있으며 해당 사이트에서는 소방공무원 인강, 노량진 소방공무원 학원, 소방공무원 시험 일정, 소방 채용, 소방 공채, 소방 경채, 소방 구급, 소방공무원 채용 등 다양한 정보도 확인할 수 있다.
온라인뉴스팀
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
