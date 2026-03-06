2월 소비자물가 2.0% 상승…전월 수준 유지

방금 들어온 뉴스

2월 소비자물가 2.0% 상승…전월 수준 유지

한지은 기자
입력 2026-03-06 08:36
수정 2026-03-06 08:36
[서울=뉴시스] 최진석 기자 = 1일 서울 시내의 한 마트에 수입과일이 진열되어 있다. 2026.03.01.
[서울=뉴시스] 최진석 기자 = 1일 서울 시내의 한 마트에 수입과일이 진열되어 있다. 2026.03.01. myjs@newsis.com


<저작권자ⓒ 공감언론 뉴시스통신사. 무단전재-재배포 금지.>


2월 소비자물가 상승률이 전월과 같은 2.0%를 기록했다. 6개월 연속 2%대다.

국가데이터처가 6일 발표한 ‘2월 소비자물가 동향’을 보면 지난달 소비자 물가 지수는 118.40(2020년=100)으로 1년 전보다 2.0% 올랐다.

소비자물가 상승률은 지난해 10·11월 2.4%에서 12월 2.3%, 지난 1월 2.0%로 내려온 뒤 지난달엔 같은 수준을 유지했다. 6개월 연속 2%대를 나타냈다.

석유류는 2.4% 하락하며 전체 물가를 0.09%포인트(p) 끌어내렸다. 작년 8월(-1.2%) 이후 6개월 만에 마이너스로 돌아섰다.

2월 소비자물가에는 최근 이란 사태로 들썩이고 있는 석유류 가격 인상은 반영되지 않은 상태다.

농축수산물은 1.7% 상승했다. 전월(2.6%)보다는 상승 폭을 줄였다.

농산물이 1.4% 내린 영향이다. 특히 채소(-5.9%)에서 하락 폭이 컸다. 다만 축산물은 지난해 8월(7.1%) 이후 6개월 만에 가장 높은 6.0% 상승률을 나타냈다.

서비스 물가는 2.6% 올랐다. 개인서비스가 3.5% 상승한 영향이다. 이는 2024년 1월(3.5%) 이후 최대 폭 상승이다.

자주 구매하는 품목으로 구성돼 체감 물가를 나타내는 생활물가지수는 1.8% 상승했다.

‘밥상 물가’로 일컬어지는 신선식품지수는 2.7% 하락했다. 근원물가 지표인 농산물 및 석유류 제외 지수는 2.5% 상승했다.

경제협력개발기구(OECD) 기준 근원물가 지표인 식료품 및 에너지 제외 지수는 2.3% 상승했다.
세종 한지은 기자
