필립스 X, 홍콩서 자오 우키 특별전 ‘끝없는 대화’ 개최… 장 폴 리오펠 걸작 공개

필립스(Phillips)의 판매 전시 플랫폼 필립스 X는 오는 3월 6일부터 29일까지 홍콩 아시아 본사에서 ‘자오 우키: 끝없는 대화(Zao Wou-Ki: Infinite Dialogues)’를 개최한다고 밝혔다. 이번 전시는 자오 우키의 70년 창작 세계를 망라하는 회화, 조각, 판화 등 주요 매체별 대표작과 동시대 서구 거장들의 작품을 교차 전시한다.■ 전후 미술사 속 인적 네트워크와 예술적 진화전시는 1940년대 후반 파리 이주 이후 형성된 자오 우키의 인적 네트워크가 그의 예술적 진화에 미친 영향을 분석한다. 1951년 갤러리 피에르 전시를 통해 교류를 시작한 한스 아르퉁, 조르주 마티유, 장 폴 리오펠 등은 자오 우키가 동양적 미학을 서구 추상 언어로 치환하는 데 중요한 영감을 제공했다.특히 1957년부터 그의 작품을 전속으로 다룬 뉴욕 딜러 샘 쿠츠(Sam Kootz)와의 협업은 자오 우키가 아시아를 넘어 북미 시장으로 활동 기반을 확장하는 핵심적 계기가 되었다. 이번 전시는 이러한 인적 대화가 투영된 작품들을 통해 전후 미술사의 역동적인 교차점을 조명한다.■ 시기별 마스터피스 및 제작 배경 상세전시의 중심축을 이루는 주요 출품작은 다음과 같다.〈Retour de pêche〉(1953): 초기 구상에서 추상으로 넘어가는 과도기적 작품으로, 송나라 화가 마원(Ma Yuan)의 수묵 전통을 서양 화구로 재해석한 선적 필치가 돋보인다.〈Les Attiseurs〉: 작가가 갤러리 드 프랑스와 30년간 협업을 이어가게 된 기점의 작품이다. 고대 중국 갑골문 기호를 추상적 이미지로 형상화한 초기 완전 추상기의 핵심 사례다.〈Le vert caresse l’orange〉(2005): 프랑스 미술 아카데미 회원 선출 이후 제작된 후기 대표작이다. 2023년 항저우 중국미술학원 미술관에서 열린 작가 생애 최대 규모 회고전 ‘길은 무한하다’에 출품되어 학술적 가치를 입증받았다.■ 시장 최초 공개작 및 M+ 뮤지엄 연계이번 전시에서는 자오 우키의 평생지기인 장 폴 리오펠의 〈Vol de Chute〉가 공개된다. 이 작품은 1963년 몬트리올을 시작으로 토론토(1971), 뉴욕(2005) 등 글로벌 주요 도시 미술관에서 전시된 이력을 갖춘 리오펠의 지표작이다.전시는 필립스 홍콩 본사 인근 M+ 뮤지엄에서 개최되는 ‘자오 우키: 판화의 거장’ 전시와 동시기에 진행된다. 필립스 X는 이를 통해 관람객들이 작가의 캔버스 작업부터 섬세한 판화 작업까지 통합적으로 감상할 수 있는 환경을 구축할 계획이다.필립스 X 관계자는 “이번 전시는 자오 우키가 동시대 예술가들과 나눈 미학적 교류를 실증적으로 보여주는 동시에, 시장에서 희소성이 높은 거장들의 마스터피스를 직접 확인할 수 있는 기회가 될 것”이라고 밝혔다.