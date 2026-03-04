필립스 X, 홍콩서 자오 우키 특별전 ‘끝없는 대화’ 개최… 장 폴 리오펠 걸작 공개

이미지 확대
필립스(Phillips)의 판매 전시 플랫폼 필립스 X는 오는 3월 6일부터 29일까지 홍콩 아시아 본사에서 ‘자오 우키: 끝없는 대화(Zao Wou-Ki: Infinite Dialogues)’를 개최한다고 밝혔다. 이번 전시는 자오 우키의 70년 창작 세계를 망라하는 회화, 조각, 판화 등 주요 매체별 대표작과 동시대 서구 거장들의 작품을 교차 전시한다.
■ 전후 미술사 속 인적 네트워크와 예술적 진화
전시는 1940년대 후반 파리 이주 이후 형성된 자오 우키의 인적 네트워크가 그의 예술적 진화에 미친 영향을 분석한다. 1951년 갤러리 피에르 전시를 통해 교류를 시작한 한스 아르퉁, 조르주 마티유, 장 폴 리오펠 등은 자오 우키가 동양적 미학을 서구 추상 언어로 치환하는 데 중요한 영감을 제공했다.
특히 1957년부터 그의 작품을 전속으로 다룬 뉴욕 딜러 샘 쿠츠(Sam Kootz)와의 협업은 자오 우키가 아시아를 넘어 북미 시장으로 활동 기반을 확장하는 핵심적 계기가 되었다. 이번 전시는 이러한 인적 대화가 투영된 작품들을 통해 전후 미술사의 역동적인 교차점을 조명한다.
■ 시기별 마스터피스 및 제작 배경 상세
전시의 중심축을 이루는 주요 출품작은 다음과 같다.
〈Retour de pêche〉(1953): 초기 구상에서 추상으로 넘어가는 과도기적 작품으로, 송나라 화가 마원(Ma Yuan)의 수묵 전통을 서양 화구로 재해석한 선적 필치가 돋보인다.
〈Les Attiseurs〉: 작가가 갤러리 드 프랑스와 30년간 협업을 이어가게 된 기점의 작품이다. 고대 중국 갑골문 기호를 추상적 이미지로 형상화한 초기 완전 추상기의 핵심 사례다.
〈Le vert caresse l’orange〉(2005): 프랑스 미술 아카데미 회원 선출 이후 제작된 후기 대표작이다. 2023년 항저우 중국미술학원 미술관에서 열린 작가 생애 최대 규모 회고전 ‘길은 무한하다’에 출품되어 학술적 가치를 입증받았다.
■ 시장 최초 공개작 및 M+ 뮤지엄 연계
이번 전시에서는 자오 우키의 평생지기인 장 폴 리오펠의 〈Vol de Chute〉가 공개된다. 이 작품은 1963년 몬트리올을 시작으로 토론토(1971), 뉴욕(2005) 등 글로벌 주요 도시 미술관에서 전시된 이력을 갖춘 리오펠의 지표작이다.
전시는 필립스 홍콩 본사 인근 M+ 뮤지엄에서 개최되는 ‘자오 우키: 판화의 거장’ 전시와 동시기에 진행된다. 필립스 X는 이를 통해 관람객들이 작가의 캔버스 작업부터 섬세한 판화 작업까지 통합적으로 감상할 수 있는 환경을 구축할 계획이다.
필립스 X 관계자는 “이번 전시는 자오 우키가 동시대 예술가들과 나눈 미학적 교류를 실증적으로 보여주는 동시에, 시장에서 희소성이 높은 거장들의 마스터피스를 직접 확인할 수 있는 기회가 될 것”이라고 밝혔다.
