박홍근 “막중한 책임감에 마음 무거워…이재명 정부 성공 떠받칠 것”

청와대, 기획처 장관 후보 지명
더불어민주당 4선 의원 박홍근
닫기 이미지 확대 보기
박홍근 기획예산처 장관 후보자의 페이스북.
박홍근 기획예산처 장관 후보자는 2일 “이재명 정부 초대 기획예산처 장관으로 지명됐다. 큰 영광이지만 막중한 책임감에 마음이 무겁다”고 소감을 밝혔다.
박 후보자는 이날 자신의 페이스북에 “기획예산처는 제가 국정기획위원회에서 직접 기능과 위상을 설계한 조직인 만큼 그 중요성을 누구보다 잘 알고 있다”며 이같이 말했다.
그는 “이재명 정부의 기획예산처는 단순한 예산의 효율적 편성을 넘어 국가의 중장기 전략을 총괄하는 중차대한 역할까지 맡고 있다”며 “대한민국의 대도약과 이재명 정부의 성공을 힘있게 떠받치는 톱니바퀴이자 윤활유가 되겠다는 단단한 각오로 임하겠다”고 강조했다.
그러면서 “저의 역량과 비전은 여러 자리를 통해 소상히 말씀드리겠다”고 덧붙였다.
이미지 확대
닫기 이미지 확대 보기
(서울=뉴스1) 임세영 기자 = 박홍근 더불어민주당 민주연합추진단장이 18일 오전 서울 여의도 국회 소통관에서 기자회견을 갖고 비례연합정당에 불참하고 지역구는 연대하겠다는 녹색정의당의 결정에 대한 입장을 밝히고 있다. 2024.2.18/뉴스1
1969년생인 박 후보자는 전남 고흥 출신으로, 순천효천고와 경희대 국문학과를 졸업했다. 그는 19대부터 22대까지 국회의원(서울 중랑구 을)으로 활동하며 예산결산특별위원회 위원장과 더불어민주당 원내대표를 역임하는 등 당내 핵심 요직을 두루 거쳤다.
아이수루 서울시의원, 다문화 정책의 본격적 출발 ‘카자흐 하우스’ 개관식 행사 참석
서울시의회 아이수루 의원(더불어민주당·비례)은 지난 26일 서울 중구에서 열린 ‘카자흐 하우스’ 개관식에 참석해 축사를 통해 문화다양성과 국제교류의 중요성을 강조했다. 이번에 개관하는 ‘카자흐 하우스’는 카자흐스탄의 전통과 문화를 소개하고 시민과 이주민이 교류할 수 있도록 마련된 열린 문화 커뮤니티 공간이다. 향후 전통문화 전시, 체험 프로그램, 교류 행사 등을 통해 중앙아시아 문화 이해를 넓히는 거점 역할을 수행할 예정이다. 아이수루 의원은 이날 축사에서 “오늘의 개관은 단순한 공간 개설을 넘어, 서울이 문화다양성을 존중하는 글로벌 도시로 나아가는 의미 있는 발걸음”이라며 “문화 교류는 가장 평화롭고 지속 가능한 외교 방식이며, 시민 중심의 민간외교 플랫폼이 더욱 확대되어야 한다”고 밝혔다. 그는 이어 “다문화 사회는 지원의 대상이 아니라 함께 도시의 미래를 만들어가는 동반자”라며 “서울시의회는 ‘외국인 주민 및 다문화 가족 지원 정책’을 넘어, 문화적 자긍심과 참여 기회를 확대하는 정책적 기반을 강화하겠다”고 강조했다. 또한 “카자흐 하우스와 같은 문화 거점이 지역사회와 연결되고 정책과 연계될 때 진정한 공존 모델이 완성된다”며 “문화다양성이
서울시의회 바로가기
야당은 이날 박 후보자를 포함한 6·3 지방선거 서울시장 경선 후보 명단을 발표했으나, 그는 서울시장 도전을 접고 기획예산처 장관직을 맡기로 했다. 예결위 간사와 위원장 등을 지낸 예산통으로 평가받는 박 후보자는 향후 국가 중장기 기획과 예산 편성을 총괄하는 수장으로서 역할을 수행하게 된다.
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
박홍근 후보자가 지명받은 정부 부처는?