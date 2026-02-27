[포토] 안형준 국가데이터처장 ‘2025 인구주택총조사 100세 이상 고령자조사’ 실시

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

2026 밀라노 올림픽
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

[포토] 안형준 국가데이터처장 ‘2025 인구주택총조사 100세 이상 고령자조사’ 실시

입력 2026-02-27 16:43
수정 2026-02-27 16:43
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
안형준 국가데이터처장이 27일 대전 대덕구에서 ‘2025 인구주택총조사 100세 이상 고령자조사’를 직접 시연하고 있다. 안 처장은 이날 고령인 응답 대상자의 건강 상태와 생활 환경을 세심하게 살피며 현장 조사 체계를 점검했다.

국가데이터처는 2월 26일부터 3월 9일까지 ‘2025 인구주택총조사 100세 이상 고령자조사’를 시행한다. 조사 결과는 국가 차원의 노인 복지 정책 수립 및 제도 개선을 위한 기초 자료로 활용된다.

이미지 확대
안형준 국가데이터처장이 27일 대전 대덕구에서 ‘2025 인구주택총조사 100세 이상 고령자조사’를 시연하고 있다.(사진 제공=국가데이터처)
안형준 국가데이터처장이 27일 대전 대덕구에서 ‘2025 인구주택총조사 100세 이상 고령자조사’를 시연하고 있다.(사진 제공=국가데이터처)


온라인뉴스팀
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
2026 밀라노 올림픽 바로가기
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
동계올림픽 중계권의 JTBC 독점에 대한 여러분의 생각은?
폐막한 밀라노 코르티나 동계올림픽 중계를 JTBC가 독점으로 방송하면서 논란이 됐습니다. 이에 대한 여러분은 생각은?
1. 독점이어도 볼 사람은 본다.
2. 다양한 채널에서 중계를 했어야 했다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로