“호텔 1박에 10만→75만원”…‘BTS 공연’ 열리는 부산 숙박 요금 ‘껑충’

공연 주간 숙소 1박에 43만 3999원

모텔 상승폭 229.7%으로 최대 폭

공연장·교통 접근성 좋을수록 비싸

바가지요금 근절대책 1분기 발표

이미지 확대 방탄소년단(BTS) 닫기 이미지 확대 보기 방탄소년단(BTS)

이미지 확대 [세종=뉴시스] 강종민 기자 = 박종배 공정거래위원회 소비자정책총괄과장이 13일 세종시 정부세종청사에서 6월로 예정된 BTS 공연 기간의 부산지역 숙박요금 실태를 발표하고 있다.



공정위는 공연 주간의 모텔 숙박요금이 평시의 3.3배에 육박했고, 호텔 숙박요금도 전주에 비해 2.9배 수준인 것으로 파악됐다고 밝혔다. 2026.02.13. ppkjm@newsis.com 닫기 이미지 확대 보기 [세종=뉴시스] 강종민 기자 = 박종배 공정거래위원회 소비자정책총괄과장이 13일 세종시 정부세종청사에서 6월로 예정된 BTS 공연 기간의 부산지역 숙박요금 실태를 발표하고 있다.



공정위는 공연 주간의 모텔 숙박요금이 평시의 3.3배에 육박했고, 호텔 숙박요금도 전주에 비해 2.9배 수준인 것으로 파악됐다고 밝혔다. 2026.02.13. ppkjm@newsis.com

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

오는 6월 12~13일 열리는 그룹 방탄소년단(BTS)의 공연을 앞두고 부산 지역 숙박요금이 평시 대비 평균 2.4배 오른 것으로 확인됐다. 일부 숙소는 최대 7.5배까지 가격을 올린 것으로 조사됐다.공정거래위원회와 한국소비자원은 13일 부산 지역 숙소 135곳을 대상으로 BTS 공연 기간의 숙박 요금 실태를 조사해 발표했다. 조사는 주요 온라인예약 플랫폼에 등록된 부산 소재 호텔 52개, 모텔 39개, 펜션 44개의 1월 29일 자 요금을 기준으로 진행됐다.조사 결과, 공연이 열리는 주의 주말(6월 13~14일) 1박 평균 숙박 요금은 43만 3999원으로 집계됐다. 이는 공연 전주(6월 6~7일)와 다음주(6월 20~21일)의 2.4배에 이르는 금액이다.숙소 유형별로는 모텔의 상승률이 가장 높았다. 모텔의 공연주간 숙박 요금은 평균 32만 5801원으로 평시 대비 3.3배 올랐다. 호텔(63만 1546원)은 2.9배 상승했고, 펜션(29만 6437원) 1.2배 비싸졌다.개별 숙소로 보면 상승폭이 더 컸다. 부산의 A 호텔의 경우 공연주간 요금이 75만원으로 평소 요금 10만원의 7.5배에 이르렀다. 평시의 5배 넘는 요금을 받는 숙소도 13개로 전체의 10% 수준이었다.공연장과 가까울수록 상승률은 높았다. 2022년 BTS 공연이 열렸던 부산아시아드 주경기장 반경 5㎞ 이내 숙소의 요금은 평소 대비 3.5배 수준이었다. 20㎞ 이내 숙소들의 경우도 2배 이상 올랐다.교통 거점 인근도 예외가 아니었다. 부산역 10㎞ 이내 숙소는 3.2배, 부산 사상시외버스터미널 인근 숙소는 3.4배 각각 상승했다.공정위는 “6월 부산에서 숙소를 이용하려는 소비자들은 전반적 요금 인상 경향과 위치별 인상률 차이를 고려해 숙소를 선택해야 한다”고 당부했다.한편 정부는 현재 재정경제부·행정안전부·문화체육관광부 등 관계부처가 참여하는 ‘바가지요금 근절 대책’ 태스크포스(TF)를 운영 중이다. 가격 투명성 제고와 소비자 신뢰 훼손 행위 억제 방안을 담은 종합대책을 1분기 중 발표할 예정이다.