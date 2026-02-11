‘역대 최대 규모’ 세미콘 코리아 2026 개막

이미지 확대 관람객들이 11일 서울 강남구 코엑스에서 열린 세미콘 코리아 2026에서 부스를 둘러보고 있다. 국제반도체장비재료협회(SEMI) 주관으로 역대 최대 규모를 선보인 이번 행사는 오는 13일까지 열린다. 2026.2.11 이지훈 기자 닫기 이미지 확대 보기 관람객들이 11일 서울 강남구 코엑스에서 열린 세미콘 코리아 2026에서 부스를 둘러보고 있다. 국제반도체장비재료협회(SEMI) 주관으로 역대 최대 규모를 선보인 이번 행사는 오는 13일까지 열린다. 2026.2.11 이지훈 기자

관람객들이 11일 서울 강남구 코엑스에서 열린 세미콘 코리아 2026에서 부스를 둘러보고 있다.국제반도체장비재료협회(SEMI) 주관으로 열린 이번 행사는 국내외 반도체 기업 550개가 참여해 2400개가 넘는 부스를 준비하는 등 역대 최대 규모로 열렸다.세미콘 코리아 2026는 오는 13일까지 코엑스 전관에서 열린다.