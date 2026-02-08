“올해 설 연휴 6일 쉬어요”… 대기업 23% 중소기업 8%

2026 밀라노 올림픽
“올해 설 연휴 6일 쉬어요”… 대기업 23% 중소기업 8%

김지예 기자
김지예 기자
입력 2026-02-08 18:27
수정 2026-02-08 18:27
올해 설 연휴 기간에 기업 10곳 가운데 6곳은 5일 동안 쉬는 것으로 조사됐다. 다만, 6일 이상 긴 휴무를 시행한다고 답한 비율은 대기업이 22.7%인 반면 중소기업은 7.6%에 그쳤다.

한국경영자총협회는 전국 5인 이상 기업 447곳을 대상으로 조사한 ‘2026년 설 휴무 실태조사’를 8일 발표했다. 응답 기업 중 ‘5일간 휴무’라고 답한 비율은 64.8%, 4일 이하는 26.1%, 6일 이상은 9.2% 순이었다. 올해 설 연휴는 기본적으로 주말인 오는 14일부터 18일까지 5일이다.

설 상여금을 지급하는 회사의 비중은 58.7%로 지난해(61.5%)보다 2.8%포인트 감소했다. 기업 규모별로는 300인 미만 기업(57.3%)보다 300인 이상 기업(71.1%)에서 설 상여금을 주는 비중이 월등히 높았다.

올해 설 경기에 대해서는 ‘지난해와 비슷한 수준’이라는 응답이 55.6%로 가장 많았고, 지난해보다 경기가 악화했다는 응답은 39.5%로 전년도(60.5%)보다 크게 줄었다. 지난해보다 경기가 악화했다는 응답 비중은 300인 이상 기업에서 35.6%, 300인 미만 기업에서 39.9%였다.

김지예 기자
2026-02-09 B1면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
위로