설 연휴 며칠 쉬세요?…4곳 중 1곳 “4일만 쉰다”

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

2026 밀라노 올림픽
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

설 연휴 며칠 쉬세요?…4곳 중 1곳 “4일만 쉰다”

김지예 기자
김지예 기자
입력 2026-02-08 12:36
수정 2026-02-08 12:36
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0

경총, 기업 447곳 설 휴무 설문 조사
6일 휴무 대기업 23%·중소기업 7.6%
상여금 지급 기업 2.8%포인트 감소

이미지 확대
설 연휴를 앞둔 8일 서울 동대문구 청량리종합시장을 찾은 시민들이 장을 보고 있다. 뉴시스
설 연휴를 앞둔 8일 서울 동대문구 청량리종합시장을 찾은 시민들이 장을 보고 있다. 뉴시스


올해 설 연휴가 일주일 앞으로 다가온 가운데 기업 4곳 중 1곳은 쉬는 날이 4일 이하인 것으로 나타났다. 특히 300인 이상 기업 중 ‘6일 이상 휴무’라고 응답한 비율은 22.7%인 반면, 300인 미만 기업 중 같은 응답은 7.6%에 불과했다.

한국경영자총협회는 전국 5인 이상 447개 기업을 대상으로 ‘2026년 설 휴무 실태조사’를 벌인 결과 이같이 나타났다고 밝혔다. 설문에는 300인 이상 기업 45곳과 300인 미만 기업 402곳이 참여했다.

올해 설 명절은 주말(14~15일)과 설 공휴일(16~18일)까지 기본적으로 닷새간 연휴가 이어진다. 기업 중 64.8%가 5일간 휴무를 시행하지만 4일 이하로 쉬는 회사도 26.1%를 차지했다. 6일 이상 쉬는 기업은 9.2%였다. 이들 기업의 59.4% 장기 휴무 이유로 “단체협약, 취업규칙에 따른 의무적 휴무”라고 답했다.

설 상여금을 지급하는 회사의 비중은 58.7%로 전년(61.5%)보다 2.8%포인트 감소했다. 300인 이상 대기업은 71.1%가, 300인 미만 기업은 57.3%가 상여금을 지급한다고 밝혔다. 지난해 설 상여금을 지급했으나 올해는 지급하지 않는 사유로는 “단체협약･취업규칙 개정 등으로 지급 명목이 삭제됐다”는 응답이 46.7%로 가장 많았다.

이미지 확대
2026년 설 휴무일수 분포. 경총 제공
2026년 설 휴무일수 분포. 경총 제공


올해 설 경기(1월 기준)를 묻는 문항에선 ‘전년과 비슷한 수준’이라는 응답이 55.6%로 가장 많았다. ‘전년보다 경기가 악화했다’는 응답은 39.5%로 지난해(60.5%)보다 크게 줄었다. 경총은 “지난해 2025년 설 휴무 실태조사에서 설 경기가 전년보다 악화됐다는 응답이 60.5%로 최근 5년 중 가장 높게 나타난 바 있다”고 설명했다.

다만 기업 규모별로 응답에 차이가 있었다. 300인 이상 기업에선 ‘전년대비 악화했다’는 응답이 35.6%였지만, 300인 미만 기업에선 39.9%로 집계됐다.

올해 영업이익 전망은 ‘전년보다 증가할 것’이란 응답이 50.9%로 절반을 넘었다. ‘감소할 것’이라는 응답은 36.0%였다. 올 영업이익이 전년보다 증가할 것이란 응답은 300인 이상(58.3%)이 300인 미만(50.1%)보다 높았다. 반면 감소할 것이란 응답은 300인 미만(36.8%)이 300인 이상(27.8%)보다 더 높게 나타났다.
김지예 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
설 연휴 기간이 4일 이하인 기업의 비율은?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
2026 밀라노 올림픽 바로가기
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
결혼식 생략? '노웨딩'에 대한 여러분 생각은?
비용 문제 등으로 결혼식을 생략하는 사람들이 늘고 있다. 노웨딩에 대한 여러분은 생각은?
1. 결혼식 굳이 안해도 된다.
2. 결혼식 꼭 해야 한다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로